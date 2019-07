Ésta es la nueva Naranja Mecánica

Fue en la edición 2018 del conocido salón EICMA de Milán cuando la firma austriaca presentó al mundo sus nuevas 790 Adventure y 790 Adventure R. Más adelante, vino el lanzamiento internacional y, desde entonces, nada volvió a ser igual para el segmento en el que estos modelos compiten.

Desde entonces, comenzó una espera que despertó mucha curiosidad entre los motoristas que gozan del lodo, la arena y, por supuesto, de la carretera. No era para menos, ya que el trabajo que KTM puso en la 790 se nota desde la primera mirada.

Y es que el diseño de la 790 toma como punto de partida su chasis de acero con motor portante. En él se posa un nutrido grupo de atributos mecánicos y electrónicos que más adelante mencionaremos, además de diversos accesorios de serie que le otorgan una particular personalidad como sus cubiertas y molduras en los colores tradicionales de KTM.

A este aspecto le acompañan un faro LED, parabrisas ajustable, un robusto manillar de aluminio asociado a la horquilla WP invertida de 43 milímetros, cubre horquillas, cubre puños y rines de aluminio con rayos. Pero es el tanque de gasolina lo que realmente le otorga robustez, extendiéndose por ambos lados del carenado, hasta la zona más baja, prácticamente abrazando al motor de la motocicleta y al sistema de escape.

Esta propuesta de diseño se percibe un tanto arriesgada, sobre todo porque no cuenta con ningún tipo de defensa, siendo una moto que muchos llevarán al extremo, donde las caídas serán algo latente. Eso sin contar sus escasos 23 centímetros de altura al suelo.

Es de resaltar la notable calidad de material con el que ha sido fabricado este tanque y mencionar que, con tal configuración, la 790 Adventure dispone de 20 litros de valioso combustible, sobre todo cuando se rueda lejos de la civilización.

Con todo lo anterior, esta aventurera se mantiene visualmente simétrica, muy bien contenida en proporciones, lo cual contribuye a su excelente manejo y paso por el tránsito citadino donde su ligereza y sus 85 u 83 cm de altura (según el ajuste en su asiento) son su mayor virtud.

Aún con su buen andar por ciudad, esta motocicleta pide a gritos salir de ella. De hecho, si piensas usarla para ir al trabajo diario, está bien, pero debo advertirte que habrás hecho un gasto innecesario y estarás perdiéndote de mucha diversión. Y es que con tres modos de manejo a su disposición (street, rain & off road), las posibilidades de configuración dependerán de qué quieras hacer con ella.

El modo "rain" es ideal para aprender a conocer su reacciones; mantiene activos el ABS, el control de tracción y la respuesta del acelerador es muy contenida. La función "off road" es el mejor aliado si decides ir por caminos accidentados. No obstante habrá que tener cuidado con ciertas reacciones, sobre todo cuando no estás familiarizado con este tipo de conducción.

Aun así, la respuesta del acelerador es discreta pero todo el poder del motor estará disponible desde bajas revoluciones. Para quienes gusten de rodar lejos y enfrentar todo tipo de carreteras, la función street es la ideal.

Mediante esta configuración, la 790 Adventure se vuelve una auténtica depredadora que no dudará a la menor insinuación del acelerador mostrar su dualidad en capacidades.

La KTM 790 Adventure ha sido objeto de interesantes mejoras. Se han revisado pistones, bielas, anillos y cigüeñal. Cuenta con dos bombas de aceite y el sistema de enfriamiento consta de un intercambiador de calor agua/aceite. Su motor bicilíndrico en paralelo DOHC de 799 cc entrega 95 hp y 88 Nm en el rango de las seis mil rpm y cuenta con una gestión electrónica firmada por Bosch. Además de los tres modos de manejo que he descrito, KTM ofrece, de manera opcional, la opción "rally" en el mapa electrónico, incluido de serie en la 790 R.

Con un costo de 249 mil 900 pesos, la KTM 790 Adventure luce fuerte para hacer frente en un segmento que comenzaba a ser dominado por las nuevas BMW 750, 850 y Honda African Twin 1000 que compiten, ya sea por poder o por precio.