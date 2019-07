Ven exclusión en programas del campo

Organizaciones campesinas ven a la región Laguna excluida de los programas por parte de los gobiernos Estatal y Federal, que actualmente se entregan para apoyar al campo.

Señalan que puede tratarse de un problema político debido a que los pocos programas abiertos que hay en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader) se están concentrando en la capital, en lo que corresponde a Durango, mientras que en Coahuila no tienen registros de programas.

"Del Crédito Ganadero a la Palabra la verdad fuimos excluidos en La Laguna, ellos están manejando que no, pero la verdad es que los beneficiarios van a salir del resto del Estado de Durango, pero de La Laguna no, no sé si es un problema político que se tenga con el gobierno porque, qué casualidad que no hubo ningún problema para el resto de los estados (en la captura), nada más que para el caso de la región Laguna; (el resto de) Coahuila sí quedó relegado, no hubo nada", dijo Elia Estrada Macías, secretaria de organización del Comité Estatal de la Central Campesina Cardenista en Durango.

Dice que algunas manifestaciones de inconformidad externadas en eventos públicos contra el gobernador, José Rosas Aispuro, puede ser motivo para la exclusión de los productores laguneros.

Y es que en la reunión sostenida con el titular de la Sader delegación Laguna, Estrada Macías pidió mostrar algunos folios para verificar que los productores solicitantes estuvieran registrados en el padrón, sin embargo no se los dieron bajo el argumento de que no se capturaron por fallas en el sistema. Sin embargo hay una promesa de entregar folios internos.

José Luis Nava, titular del Sader, dijo que serán 311 los beneficiarios con el crédito ganadero y a los cuales se les otorgarán 2 mil 528 vaquillas y 172 sementales, sin dar a conocer cuántos serán para la Laguna.

Además, otro de los programas es Producción para Bienestar el cual también excluyó a gran parte de los municipios de esta región. No obstante, actualmente los campesinos de Santa Clara no han recibido el recurso correspondiente a los gastos catastróficos por la helada que cayó en el mes de noviembre del año pasado, esto por parte del Estado. Las organizaciones externaron su inconformidad y acordaron trabajar con la Sader para avanzar en el tema de estos y otros programas.

Inconformidad