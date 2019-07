Combate Madero contaminación

La Dirección de Ecología Municipal "combate" la contaminación visual, auditiva y ambiental con un grupo de elementos que recorren y reciben las quejas ciudadanas, y además aplican las sanciones correspondientes.

Socorro Castillo Muñoz, coordinador del grupo de Protección Ambiental, dijo que son 10 elementos los que trabajan en turnos matutinos y vespertinos para tener una mayor cobertura en el municipio.

Por ejemplo, en la zona comercial los elementos recorren las calles y avenidas para verificar que las banquetas estén despejadas y que los ciudadanos no se vean obligados a bajar al arroyo vehicular y poner en riesgo su vida, caminando entre los autos.

"Lograr que se despejen las banquetas, que los comerciantes no tengan mercancía en ellas, que no haya ropa colgada que quite la visibilidad, que la gente que venga a Matamoros de las comunidades o de las colonias, que venga a comprar, ande por las banquetas y no por la calle", explicó el funcionario.

Y es que aseguró que ya se han registrado accidentes (atropellados), pero no ha pasado a mayores.

Por fortuna, dijo que "la gente de algún modo anda con más calma".

Sobre el ruido, el coordinador del grupo mencionó que ya se ha trabajado para evitarlo tanto en la zona comercial como en los sectores habitacionales.

"Está prohibido y es motivo de infracción que los comerciantes saquen su bocina, lo pueden hacer pero a bajo volumen, si lo tienen a alto que sea dentro de su local hasta donde ellos la aguanten", dijo Muñoz.

Al ser detectados por este grupo de protección, primero se les hace una llamada de atención, y si reinciden, se les aplica una sanción económica.