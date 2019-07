Ariana y Taylor dominan ternas

Ariana Grande y Taylor Swift encabezan la lista de nominados a los Premios MTV a los Videos Musicales, con 10 menciones cada una.

Rosalía fue postulada a mejor artista nuevo, mientras que en el apartado de música latina figuran astros como J Balvin, Karol G y Maluma.

MTV anunció ayer que Grande y Swift competirán en ocho de las mismas categorías, incluyendo video del año.

El himno de Swift al orgullo gay You Need to Calm Down y el éxito de Grande sobre sus rupturas amorosas Thank U, Next se medirán por el máximo premio con Bad Guy de Billie Eilish, Old Town Road de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, A Lot de 21 Savage y J. Cole y Sucker de los Jonas Brothers.

Eilish, de 17 años, obtuvo nueve candidaturas que incluyen artista del año. Otros nominados en este rubro son Grande, Cardi B, Shawn Mendes, Halsey y los Jonas Brothers.

Lil Nas X, cuyo "Old Town Road" acaba de empatar el récord de 16 semanas en el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard, consiguió ocho menciones.

Por el premio al mejor artista nuevo Rosalía se medirá con Ava Max, Billie Eilish, H.E.R., Lil Nas X y Lizzo.

Entre otros candidatos latinos, Camila Cabello figura en el apartado de mejor colaboración por Señorita, con Shawn Mendes, y la banda de chicos CNCO.

Los nominados en el rubro de música latina latino son Anuel AA y Karol G por "Secreto"; Bad Bunny con Drake por "MIA",; Benny Blanco, Tainy, Selena Gómez y J Balvin por "I Can't Get Enough"; Daddy Yankee con Snow por "Con calma"; Maluma por "Mala mía" y nuevamente Rosalía y Balvin, junto a El Guincho, por "Con altura".

Poder latino