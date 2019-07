Salida de programa es 'revancha política'

Organizaciones de la sociedad civil de La Laguna ven como una "revancha política" su salida del programa "Bienestar para Durango 2019" y denuncian trato privilegiado a las asociaciones de la capital del estado, de quienes estiman conforman el 80 % del padrón beneficiado.

En rueda de prensa, Salvador González Pinal, representante de la asociación Sociedad Organizada en Movimiento, Bernardo Reyes Aguilera, de Organizados por México, José Barragán, presidente de la asociación civil Comerciantes Unidos del Mercado Municipal Morelos, y Lucía Olvera, de la asociación Drumfest, dieron a conocer su postura sobre la exclusión del programa y señalaron una serie de irregularidades.

"Siempre hemos criticado algunas situaciones de lo que se está dando aquí en relación con el trabajo hecho por el Estado, nuestras quejas han llegado a diferentes niveles y hemos tenido respuestas, no todas son satisfactorias, pero las hemos tenido, lo que sí es que nos hemos convertido en elementos incómodos, por ese lado puede ser político", dijo González Pinal.

"La mayoría de los que estamos aquí fuimos los que estuvimos en diciembre presionando para que se les pagara a todos y creemos que es una revancha política", dijo Bernardo Reyes. Responsabilizaron de esta situación al titular de la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado de Durango Región Laguna, Fernando Álvarez, por "la falta de sensibilidad hacia causas nobles" y pidieron "que se evalúe y, de ser posible, que se reacomode en otras áreas para sus aptitudes coptadas".

"Y que se entere el señor gobernador de qué es lo que se está diciendo y hablando en su nombre, a lo mejor ni sabe que este muchacho anda comentando que él es pariente de ellos y que por eso no lo pueden remover, a lo mejor ahí es donde está el problema".

Es por eso que demandaron conocer los motivos por los cuales este año quedaron excluidos del apoyo gubernamental, ya que dicen no hay claridad en los criterios y la forma en que fueron evaluadas.

"Una de las cosas graves que detectamos en esta ocasión es que se hizo el dictamen con base en una evaluación, pero ¿cómo haces una evaluación si no llevas el seguimiento, si no tienes los parámetros y no los das a conocer? ¿Entonces qué me estás evaluando? O me dices: 'no pasaste', pero no me dices por qué", dijo González Pinal.

Además, señalaron que no se cumplió con las reglas de operación y que hubo un desfase de los tiempos de entrega marcados en la convocatoria, así como la disminución de la cantidad de recursos entregados.

Denunciaron que el Estado, según la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, debe dar capacitación para la profesionalización de las mismas y no lo ha hecho.

Las organizaciones pidieron una solución y revisión de los casos de las asociaciones laguneras que quedaron fuera, todo acorde a la norma, sin la intervención de Fernando Álvarez, pues consideran necesario conocer los criterios empleados para corregirlos.

"Esto es grave, necesitamos la atención del Gobierno del estado, tenemos muchas limitantes que se están presentando ahora hasta a nivel nacional, tenemos mucha inseguridad de qué va a pasar con estas organizaciones y si así no tenemos la certeza de que nuestras autoridades nos puedan apoyar y que realmente conozcan el trabajo que están realizando, estamos en desventaja tremenda", dijo el representante de Sociedad Organizada en Movimiento.

En el padrón mostrado por las organizaciones son 145 asociaciones beneficiadas con recursos que van de los 8 mil a poco más de 11 mil pesos mensuales, y cuyos pagos se harán de julio a diciembre. De estas, el 80 por ciento serían de la capital. Dijeron que son por lo menos 35 de la región las que manifestaron su inconformidad.