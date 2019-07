Rey Vargas insiste en mejores bolsas y unificación

El boxeador mexicano Rey Vargas cumplió con su pelea mandatoria ante el japonés Tomoki Kameda y aunque busca rivales de más nombre y mejores bolsas, estaría dispuesto a la revancha si hay una buena paga.

El pasado 13 de julio, Vargas venció por decisión unánime a Kameda para realizar la quinta defensa del cetro supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, pelea que no era tan atractiva para él, pero cumplió con lo estipulado por el organismo. "Creo que lo hemos dicho, me interesa Leo Santa Cruz; en primer plano sería atractivo, tenemos mucho qué ganar y perder los dos. Tomoki no me era tan atractivo, no me llama la atención (una revancha), pero si la quiere y me van a pagar bien, la hacemos, incluso luego luego en septiembre", dijo. "Anhelo unificar, tengo el cinturón más importante y si me dan permiso lo hago, si no me quedo con este cinturón, quisiera tener los cuatro antes de subir a pluma", comentó.