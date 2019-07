Hospital paga 6 mdd a familia de Neil Armstrong para evitar demanda

El hospital Mercy Health Fairfield de Cincinnati pagó a la familia de Neil Armstrong 6 millones de dólares para evitar una demanda por atención médica incompetente que habría derivado en la muerte del astronauta, el 25 de agosto de 2012.

El periódico "Cincinnati Enquirer" hizo la revelación tras recibir un paquete de documentos donde se detalla el caso. Armstrong estaba hospitalizado recuperándose de una cirugía de bypass coronario. La familia pensó primero que el deceso se debió a complicaciones, pero después comenzaron a tener dudas.

Finalmente, Rick y Mark, hijos del primer astronauta en poner un pie en la Luna, contrataron a un especialista en el corazón de la Universidad de Pennsylvania para que revisara el historial médico de su padre. Según los documentos que revisó el "Enquirer" esta semana, las conclusiones del doctor fueron tajantes: el hospital no sólo cometió una serie de graves errores médicos que derivaron en las complicaciones del corazón que sufrió Armstrong, sino que probablemente el astronauta ni siquiera necesitaba la cirugía.

"Aunque Neil tenía una enfermedad coronaria significativa, NO HABÍA UNA EMERGENCIA", escribió el doctor Joseph Bavaria en 2014. "La muerte de Neil se pudo haber evitado si se hubiera proporcionado la atención médica adecuada".

Los hijos amenazaron entonces con demandar al hospital, que en septiembre de ese año optó por pagar 6 millones de dólares a cambio de que la familia no dijera nada.

El "Enquirer" buscó a la familia para pedir comentarios, pero no hubo respuesta. La esposa de Armstrong, Carol, dijo a "The New York Times" que ella no fue "parte de eso, quiero que quede registrado". Explicó que se apartó del acuerdo porque de otra manera no habría podido ejercer como albacea de los bienes de su esposo.

Consultada sobre el tema, Nanette Bentley, vocera del hospital, emitió una declaración señalando que "nuestro compromiso con la privacidad y dignidad de los pacientes es una responsabilidad que tomamos muy en serio, y no podemos discutir ninguna atención médica individual", detalló el "Enquirer".