Ciclista mexicana espera ganar medalla en Lima 2019

La hidalguense Daniela Campuzano viajó hoy a los Juegos Panamericanos Lima 2019 con la idea de dar lo mejor el próximo domingo, cuando se disputará la prueba de ciclismo de montaña, en la cual buscará una medalla en su tercera participación en una justa continental.

“Mis terceros juegos, estoy muy emocionada y contenta por esta oportunidad, siento que me he preparado muy bien y ahora a dar lo mejor. Haber competido en la última Copa del Mundo me ha servido para saber en qué nivel estoy y en qué me debí preparar más”, dijo la atleta.

Acerca del lugar donde se realizará su competencia, admitió que solo ha visto videos y se ha dado cuenta que es una pista diferente porque está a la orilla del mar, tiene subidas cortas y las partes técnicas no son tan exigentes como a las que está acostumbrada, con rocas y saltos. “Va a ser una pista más rápida de lo que estamos acostumbradas”.

Dijo que solo le queda dar lo mejor, que tuvo la oportunidad de entrenar bien fuera del país y por ello está muy positiva de que va a tener un buen desempeño.

En Juegos Panamericanos ha tenido un noveno y cuarto lugares y “ahora a buscar una medalla. Mi mejor resultado es un cuarto lugar en la reciente Copa del Mundo y eso me da alegría, motivación y confianza para dar mi mejor carrera el próximo domingo”.

Su idea es no presionarse de más en cuanto a la conquista de una medalla, más bien concentrarse día a día y en el momento de la competencia dar lo mejor que tiene, para alcanzar el resultado más elevado.