Asamblea Nacional de Venezuela aprueba reincorparse al TIAR

La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por la oposición, aprobó este día la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que le permitiría solicitar ayuda militar extranjera.

El dirigente del congreso, el opositor Juan Guaidó, quien se autodenominó en enero pasado como mandatario encargado de Venezuela, solicitó la aprobación de la moción con urgencia, después de que fue discutida el mes pasado en el pleno.

"Desde el 5 de enero hemos dado la pelea y seguimos de pie (…) Hoy Venezuela está de pie, no se rinde, continúa una lucha que hemos dado en todo momento", indicó Guaidó durante el la sesión que se llevó a cabo en una plaza al este de Caracas.

Guaidó indicó que "el TIAR es un tratado interamericano, en sus grandes líneas, de asistencia humanitaria. Dicen que tiene que ver con el tema del uso de la fuerza. No es así. Principalmente afecta a cuestiones de asistencia humanitaria”, de acuerdo con el diario local El Universal.

La explicación de Guaidó se dio luego que legisladores de la oposición señalaron que un retorno al acuerdo regional de defensa militar mutua, brinda un marco legal a una posible intervención extranjera para desalojar al presidente Nicolás Maduro del poder.

Aunque advirtió que "el TIAR no es mágico, no es un botón que apretamos y mañana se soluciona todo. Esta no es una solución que nos manda para nuestra casa; por el contrario, debe mantenernos con más fuerzas para ponerle fin al sufrimiento de todos los venezolanos", indicó el líder opositor.

El TIAR también llamado Tratado de Río es un pacto firmado por el 2 de septiembre de 1947, en Río de Janeiro, Brasil, en un intento de conformar un mecanismo defensivo mutuo que pudiera ser invocado por cualquier país del continente ante el ataque a cualquiera de sus miembros.

El TIAR fue uno de los primeros acuerdos defensivos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial.

El artículo 3.1 del TIAR establece que "un ataque armado por cualquier Estado contra un País Americano, será considerado como un ataque contra todos los Países Americanos, y en consecuencia, cada una de las Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva".