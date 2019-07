Lagunera debuta con las Guerreras

Durante el partido entre Santos Laguna Femenil y Pachuca, correspondiente a la jornada 1 del Torneo Apertura 2019, la futbolista lagunera Ashley Yoselin Martínez Carranza, de 16 años de edad, debutó oficialmente en la Liga MX Femenil, ingresando de cambio en el minuto 66 de dicho cotejo.

La jugadora albiverde compartió lo que le significó el haber debutado con la playera de las Guerreras: “representa más que nada un gran orgullo, empezando porque soy lagunera; el formar parte de Santos Laguna Femenil es un privilegio”, declaró.

En cuanto a la dedicatoria especial de este primer paso en su carrera dentro del futbol profesional, Ashley comentó: “a mi mamá que siempre me ha apoyado en el futbol, a toda mi familia en general, a mi exentrenador Christian Astorga, quien fue el que me llevó por el camino en este deporte, a mis amigos, excompañeras y obviamente al cuerpo técnico y a todas las jugadoras de Santos Laguna Femenil”.

Ashley Martínez, egresada del Instituto Británico de Torreón, disputó los 90 minutos en la victoria de Santos Femenil por marcador de 3 a 0 ante FC Juárez, en actividad de la fecha 2, experiencia de la que comenta: “me he sentido muy bien, aún me falta acoplarme un poco más al grupo, pero con la confianza al máximo con el equipo. Ha sido un reto, en verdad me encanta la forma de trabajo de cada una, la intensidad con la que trabajan y el apoyo que se dan unas a otras”, declaró.