¿Cada cuándo se deben lavar las almohadas?

En un foro de internet sobre ser padre, una madre de familia comentó que lleva diez años sin lavar sus almohadas, lo que despertó un debate en internet sobre el tiempo ideal en que se debe hacer la limpieza de este objeto.

"En los últimos años he tenido manchas en la cara. Compré cremas nuevas, bebí más agua, lavé mi funda de almohada más a menudo... pero hoy me di cuenta de que no había lavado mi almohada una sola vez en los más de 10 años desde que la compré. De todos modos, me voy a comprar una almohada nueva. M pareja está horrorizada y me siento muy juzgada, ¡pero seguramente no estoy sola en mi forma de dormir! ¿Con qué frecuencia lavas tus almohadas?", escribió esta persona en la web Mumsnet.

Algunos comentarios fueron: "Nunca he lavado una almohada tampoco. Usamos fundas de almohadas y protectores de almohadas gruesas que se lavan regularmente". "Todas nuestras almohadas tienen protectores, que lavamos en semanas alternas. Las almohadas se lavan al menos cada año”. "Lavo la almohada una vez al año en el verano". "¿Cada seis meses? Las mías tienen años y parecen nuevas".

De acuerdo con la revista Good Housekeeping, se debe meter la almohada a la lavadora cada tres o seis meses. Además la publicación aconseja también deshacerse de las almohadas cada dos años y comprar nuevas, recoge el diario Mirror.

DA.