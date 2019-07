¿Son los patos una buena opción como mascota?

Cada animal tiene necesidades diferentes, su hábitat y alimentación varía según su especie, incluso algunos no deberían ser vistos como mascotas. Los patos siempre han sido una opción para los más pequeños del hogar y son considerados animales de poco espacio. Sin embargo, esto no es del todo cierto y no tener en cuenta lo que ellos requieren puede llevarlos a sufrir complicaciones.

Según el blog de Experto Animal los patos son animales muy sociables, y necesitan mantenerse acompañados para no deprimirse, por ello, si estás pensando tener uno de ellos en tu hogar es mejor opción llevar dos, ya que garantizará que se mantenga en constante actividad con su compañero. Estar acompañado de otro pato no deja exento a su dueño de pasar tiempo con ellos, pues aunque muchos opten por este compañero por ser visto como una opción más tranquila que un perro, lo cierto es que son animales sumamente inteligentes que disfrutan los retos, responden al sonido y son capaces de ejecutar trucos. El espacio que se le otorgue es esencial para su desarrollo físico y metal. La longevidad del pato oscila entre los 13 y 15 años en las condiciones adecuadas. Algunos factores fácilmente pueden sustituirse por otro para lograr una mejor estimulación, por ejemplo, es posible tener a un pato en un piso si hay espacio para un estanque artificial y puede disfrutar de alimentos como semillas, verduras, granos, insectos y algunos peces. Ellos también son animales muy limpios, por lo que buscarán que el espacio donde viven lo esté también. Depositar arena en la caseta ayudará facilitar la limpieza mínimo cada tercer día. Si llega a tu hogar siendo aún muy pequeño, recuerda que no debe salir al exterior hasta cumplir los dos meses, tampoco se recomienda que estén en contacto con niños muy pequeños, ya que son animales de constitución frágil.