La mayoría de las opiniones de los expertos y economistas coinciden en el hecho de que la presentación tan esperada de Petróleos Mexicanos fue decepcionante, desde luego que se requerirá un tiempo razonable de unos días para conocer al detalle la información que presentó el Director General de ésta empresa y que puso de relieve el desconocimiento de los grandes problemas de la misma, no me explico por qué no respaldó con mayor información dentro de dicha presentación la flamante Secretaria de energía Rocío Nalhe, en todo caso debieron seleccionar al Secretario de Finanzas para esta presentación pues supongo que es el que está mayormente informado de las finanzas y los compromisos en la aplicación de los recursos que están por recibir para mayor claridad.

Los compromisos adquiridos con motivo de grandes aportaciones de capital en Pemex incluyendo los importantes recortes de impuestos por parte del Gobierno Federal, por el momento para un servidor no se destaca lo que a mi parecer y desde luego para los expertos, que proporción será destinada para la investigación, explotación y comercialización que es uno de los factores estratégicos a los que se debe abocar, sin embargo me sorprende que se cancele al menos en alta proporción la intervención en éstas especialidades de socios de las grandes empresas privadas en su mayoría internacionales, pero que son las que tienen la tecnología y los equipos especializados para realizar las grandes obras o inversiones que se requieren en éstos proyectos incluso con aportaciones limitadas de capital, con el consuelo que se anuncia de que se dará preferencia a contratistas del país algo para celebrar pero que estimo serán de menor proporción, independientemente de que con los recursos que se reciban el tremendo escollo a resolver es el de ordenar las finanzas por el desaseo histórico que en todos los conceptos ha sido la caja de todos los Gobiernos y contratistas de todo tipo que no hay necesidad de explicar. Lo deseable es que quien esté supervisando la administración y aplicación de los nuevos recursos en sus diferentes variables, sea la SHCP con su nuevo titular al frente Arturo Herrera evitando sea cierto o no lo aseverado por el Dr. Carlos Urzúa sobre la intervención de otros Secretarios como es el caso con todo respeto de D. Alfonso Romo. Que por cierto que aberración la de pretender fusionar a Nafinsa con Bancomext, ignoro que estén preparando pero aseguro un rotundo fracaso en su operación, además de que se ignora cómo está operando la Banca de Desarrollo. Centrándonos en el plan de rescate a Pemex, queda por el momento en suspenso después de la degradación crediticia a grado especulativo de las principales firmas calificadoras, sólo transcribo las recientes declaraciones de una de ellas porque están en consonancia con las demás “ continuaremos evaluando los resultados operativos y financieros que reporte Pemex en relación a los actuales estimados, si su desempeño resulte por debajo de lo esperado se bajará la actual calificación”; lo anterior puede llevarnos a presenciar y espero que no, el peligro latente que afecte la nota soberana de México. Termino el articulo engargolando el título del mismo con la incertidumbre que estamos viviendo en la cruda realidad económica que nos está afectando que irónicamente está en manos de los expertos definir si estamos en una aguda desaceleración o una leve recesión; es probable que usted tenga otra información…