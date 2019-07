Podrían llevar a The Simpson otra vez al cine

El escritor y productor estadounidense Matt Groening, creador de The Simpson, reveló que estaría dispuesto a realizar una secuela de la película que en 2007 tuvo su primera entrega.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en la San Diego Comic-Con, comentó que le encantaría trabajar en una segunda parte de The Simpson Movie, pero hasta el momento no existe un plan concreto, publicó el portal Sensacine. Groening dijo que eventualmente sucederá, sólo se requiere hallar el momento correcto y recuperarse de todo aquello que significó crear la primera producción, pues asegura que ésta "casi los mata", pues en aquel entonces, el equipo de producción no estaba totalmente dedicado al filme.

"No teníamos un equipo B esperando para hacer The Simpsons Movie, así que las mismas personas que escribieron, animaron, expresaron e hicieron la música para el programa de televisión de The Simpsons, también hicieron la película", explicó el productor. Si hoy fuera el caso de filmar, indicó que el equipo ya está preparado para llevar a cabo un proyecto de esa magnitud.

"Estamos casi recuperados. Sin duda, habrá otra película de Los Simpson, algún día de estos.

Disney quiere algo por su dinero", apuntó meses después de que Disney llevó a cabo la adquisición de los estudios 20th Century Fox. The Simpson Movie, cuya historia hace una parodia de la religión y el medio ambiente, generó más de 500 millones de dólares en taquilla.

En general, obtuvo críticas positivas.

La cinta está basada en la serie de la familia amarilla de la ciudad ficticia de Springfield, conformada por Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson.