Presentan programa de descuentos en Gómez Palacio

En el último mes de su gestión municipal, la alcaldesa Leticia Herrera Ale puso en marcha tres programas de descuentos para morosos de Tesorería, Sideapa y Sideapaar, que operan desde ayer hasta el 31 de agosto, cuando concluye la administración.

El programa de Tesorería aplica para toda la ciudadanía en general, tanto personas fiscales o morales que tengan algún adeudo en el Impuesto Predial; en el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) será un 15 por ciento de descuento general para usuarios domésticos del consumo del mes de julio, y adicionalmente los usuarios cumplidos participarán en una promoción donde podrán ser acreedores de uno de los 180 obsequios a repartir, entre refrigeradores, lavadoras automáticas, motocicletas, equipos de hidroneumáticos y bombas para presurizar.

En el Sideapaar también aplica un 15 por ciento para los usuarios domésticos, mientras que en los morosos hay hasta el 80 por ciento en multas, recargos, actualizaciones, rezagos y otros accesorios. La alcaldesa dijo que el objetivo no es recaudatorio, sino que se busca que la ciudadanía regularice su situación con estos beneficios fiscales.

El tesorero Óscar García Villarreal dijo que el programa contempla las contribuciones municipales, tanto el Impuesto Predial como el traslado de dominio, que generalmente no se ve incorporado en estos beneficios, refrendo de licencias de alcoholes, de funcionamiento, multas de Vialidad, de Medio Ambiente y de Protección Civil, con un 50 por ciento.

"Lo que son accesorios, se va a condonar el 100 por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución, el principal no se puede condonar, no nos permite la Ley condonar lo que son los impuestos", explicó, "en el caso de las multas, se aplicará un 50 por ciento en su monto, hablamos de que hay garantías que tienen años que no se han recogido por parte de sus propietarios, le sirve esto para actualizar todo su historial, incluso para tener sus bienes al corriente".

En el caso del periodo, dijo que son todas las multas y adeudos generados hasta el 30 de junio, pero el mes de julio no lleva recargos porque no ha transcurrido el plazo que marca la Ley.

Señaló que, en el caso de la recolección de basura, es un derecho que se cobra con base en el volumen que se recoge y el pago que corresponde tendrá un 50 por ciento de descuento.

El tesorero dijo que los interesados deben pasar a las cajas, donde recibirán su estado de cuenta y ahí mismo se les reconocerá, con base en el pago, el descuento que se menciona.

Para morosos