Piden apoyo para niña arrollada

Mientras otras madres de familia llevan a sus hijos a cursos de verano o de vacaciones, Rosa Chávez sabe que no es caso, pues debe aprovechar la temporada para que sus propios hijos la ayuden en el negocio familiar, la venta de botanas en sitios públicos.

Acompañada de sus cuatro hijos y armada con una pequeña bolsa llena de cacahuates y semillas, recorrió durante el lunes la Plaza Mayor de Torreón ofreciendo sus productos, su meta es reunir el suficiente dinero para poder comprar las listas de útiles del nuevo ciclo y tal vez, uniformes nuevos.

"Mi esposo trabaja pero yo me dedico a esto, tengo un hijo de secundaria que me ayuda más, unas gemelas en cuarto de primaria y una niña más chica, pero todos nos ponemos a trabajar en esto... es para poder comer todos, tampoco los puedo dejar en la casa", dice Rosa quien apenas rebasa los 30 años de edad.

La joven además cuenta con una preocupación mayor, pues el sábado pasado un motociclista arrolló a una de sus gemelas en un crucero de la colonia Zaragoza Sur, justo cuando se disponía a regresar a su vivienda acompañada de sus hijos.

"A penas íbamos a subir a la banqueta, me aventó a la niña y no se paró... me la llevaron en la ambulancia y le tuvieron que poner yeso en el brazo, no tengo dinero para estos gastos la verdad", lamenta Rosa.

Afirma también que durante la semana pasada buscó el apoyo de regidores y funcionarios municipales, quienes hasta este lunes le dieron respuesta, cuando en Desarrollo Social la apoyaron con vales de calzado y la síndica de vigilancia le brindó orientación legal por el tema del percance.

"Pues son muchas cosas, la verdad es que no le pido regalado a la gente, sólo que me compren algo, es mi trabajo".

Ayuda