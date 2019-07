España no suelta a Fela Domínguez

España no quiere dejar ir a Fela Domínguez, y cómo no, si con tan sólo dos proyectos se ha ganado el cariño y la aceptación de los habitantes de este país europeo.

Estos últimos años han sido vitales para la mexicana, ya que además de destacar en el teatro español, ha sido la encargada de que el personaje de "Nala" hable en la nueva versión de El Rey León.

Fela visitó su nación para promocionar este filme que llegó a las salas el pasado 19 de junio, y entre sus actividades, platicó con El Siglo de Torreón.

"Estoy feliz. Es algo muy importante para mi carrera que sé que desencadenará cosas muy importantes y aparte es un logro porque es algo que yo visualizaba desde que todos supimos que se venía esta nueva versión de El Rey León", comentó.

Emocionada, externó que cuando supo que había obtenido tal trabajo se tiró al suelo a llorar de la emoción que la invadía.

"Yo estaba haciendo sound check para un show que yo tenía esa noche en un festival de jazz.

En ese momento, me llamaron y me dijeron, 'te quedaste con el papel'; ya se imaginarán cómo yo salí a dar ese show… llena de adrenalina". detalló.

La joven detalló el proceso en el que hizo el doblaje del personaje del largometraje dirigido por Jon Favreau.

"Tuve que hacer el trabajo a marchas forzadas porque tenía que laborar en Madrid. Es un proceso interesante que desconocía.

Tú vas hablando y tú le vas dando la emoción y el carácter al personaje. Mi referencia siempre fue Beyoncé, qué fuerte se escucha, pero es real; siempre tuve que estar prácticamente recreando lo que ella había hecho en la versión original".

Domínguez ya está muy familiarizada con "Nala", ya que durante un tiempo la encarnó en El Rey León de México y hoy en día lo hace en la versión de España.

"Ya tengo un poco de conocimiento sobre su personalidad, sobre sus fortalezas y su parte espiritual.

Para mí fue un poco más fácil meterme en la piel de 'Nala'", sostuvo.

Algo que de igual manera emociona a Fela, es que gracias a este doblaje ha vuelto a coincidir profesionalmente con su amigo, Carlos Rivera.

"Es muy padre estar de nuevo con Carlos. Ambos tenemos mucha historia juntos, él ha estado casi en todos los logros que he tenido, él ha influido en muchos de ellos. Poder compartir esto con él, es un sueño materializado", dijo.

Sobre su trabajo en El Rey León de España, Fela comentó que ha sido muy emocionante y no se lo esperaba, pues al terminar El Guardaespaldas, pensaba regresar a México para ya no volver.

"Quién lo iba decir, estoy en la puesta en escena y en la película, como que todo va empujando mi carrera, ya que muchas cosas se están sumando".

La cantante y actriz no descarta que un día pueda laborar en algún montaje de Broadway.

"Todo el mundo me lo dice. Hoy puedo decir, por qué no, antes era cómo que crees que eso jamás pasará, sin embargo, me he dado cuenta que con trabajo y disciplina podemos lograr muchas cosas".

Fela Domínguez compartió que pronto lanzará un material discográfico con temas inéditos que espera sean del agrado de la gente.

"No tenía disquera antes, pero ahora sí y la disquera me está apoyando bastante. Están apostándole mucho a mi proyecto y eso me tiene muy entusiasmada".