Las obras no se hacen con buena voluntad, ni de saliva: Leticia Herrera

La alcaldesa, Leticia Herrera Ale, lamentó la cancelación de recursos extraordinarios a los municipios para proyectos de obra, por parte del Gobierno federal, y consideró que esta ha sido una limitante, pues "las obras no se hacen con buena voluntad, ni de saliva ni de esperanzas".

La edil señaló que este recurso se asignaba en base a obras que se solicitaban en la Ciudad de México por parte de los ayuntamientos y, de autorizarse el proyecto, se otorgaba el recurso, sin embargo, en la actual administración federal no se contó con estos recursos.

En el marco de la presentación de su tercer y último informe de gobierno, la presidenta municipal de Gómez Palacio dijo estar lista para informar a los ciudadanos de lo que se hizo a lo largo de su gestión, pero indicó que no está satisfecha por la falta de recursos para la realización de más obra.

"Me siento contenta pero no satisfecha como hubiera deseado, porque hacen falta recursos, se los digo bien, las obras no se hacen con buena voluntad, ni de saliva ni de esperanzas, porque ya no podemos tener a la gente dándole la esperanza, que no sabemos si va a llegar o no", comentó.

"Las cosas deben ser concretas y directas: tenemos tanto, contamos con tanto, estas obras se van a hacer, desafortunadamente estamos batallando con el recurso del Gobierno federal, en el tema de los apoyos extraordinarios, que todavía en el pasado Gobierno federal sí existían y pudimos, afortunadamente, hacer obras extras, y ahora no las vamos a poder hacer porque ya nos dijeron que ya no fuéramos porque no va a haber", expresó, "se cancelan los recursos extraordinarios".