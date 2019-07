¿Cuáles son las diferencias entre la dieta vegetariana y vegana?

En los últimos años se han popularizado diversas alternativas alimenticias, habiendo una para cada estilo de vida conforme a sus preferencias y posibilidades. Aunque las dietas veganas y vegetarianas son de las más reconocidas, usualmente hay confusión entre ambos términos bajo los cuales se llevan a cabo.

Los autores del libro Más vegetales, Menos Animales, catalogan al vegetariano como aquel que no come proteína animal, pero si sus derivados, como leche, miel, queso, y huevo. Mientras que los veganos no consumen ningún alimento que provenga del animal, y su principal fuente de energía son las frutas, verduras, legumbres y semillas.

Innovar en tus hábitos alimenticios puede llevarte a realizar cambios aparentemente no relacionados con la comida, ¿te suenan las chaquetas de piel?

El estudio de The Green Revolution argumenta que las razones por las se han popularizado ambas dietas son:

-57% razones animalistas y éticas.

-21% sostenibilidad.

-17% salud.

También, habla sobre cómo el vegano adopta este estilo de vida, pues el uso de prendas de piel, marcas de maquillaje que testan en animales o eventos culturales, como corridas de toros, están prohibidos; a diferencia del vegetariano que sólo lo lleva a cabo como alternativa alimenticia.

El pescado y los mariscos entran a discusión cuando se trata de estas dos dietas, ya que para los veganos es muy claro y no es una opción como plato alimenticio, sin embargo, muchos vegetarianos si se lo permiten, y es la carne roja, la blanca y procesada (embutidos) la que dejan de consumir por completo.

Algunas variaciones más específicas son:

-Ovo-lácteo-vegetariano (vegetariano tradicional): Consumen lácteos y huevo, pero no carne.

-Lacto-vegetarianos: Los lácteos están en su dieta pero no el huevo ni la carne.

-Veganos: No comen lácteos, ni huevo, ni nada de origen animal (sea o no comida).