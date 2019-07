Con multitudinaria marcha, exigen renuncia del gobernador de Puerto Rico

Miles de puertorriqueños realizaron este lunes la mayor manifestación desde que comenzaron hace 10 días las protestas para exigir la renuncia del gobernador de la isla, Ricardo Rosselló y la apertura de un juicio político en su contra por la filtración de un chat con conversaciones sexistas y homófobas.

A pesar de que Rosselló rechazó buscar la reelección en las elecciones de 2020, sus declaraciones causaron más indignación entre sus críticos y los ciudadanos que marcharon esta mañana a través del expreso PR-18, conocido como el expreso Las Américas, para reclamar la dimisión del gobernador.

La marcha partió desde el frente del estadio Hiram Bithorn en San Juan y recorrió el expreso Las Américas hasta regresar a su punto de origen, según el diario puertorriqueño El Nuevo Día, uno de los principales de la isla.

A la protesta se unieron personalidades puertorriqueñas como Ricky Martin, Bad Bunny, Olga Tañón, Ednita Nazario, Dayanara Torres, Benicio del Toro, Kany García, René Pérez, entre otros, reportó por su parte el rotativo local Metro.

Los organizadores bautizaron la marcha como "660,510 + 1", en alusión al número de personas que votaron por Roselló y una más, para rechazar su argumento de que no renuncia porque fue elegido por el pueblo.

Desde que se filtró el chat el 13 de julio, miles de puertorriqueños han marchado hasta la residencia oficial de Rosselló, en el movimiento de protesta más grande en la isla desde que salieron a la calle y lograron poner fin a las maniobras de la Marina estadounidense en la isla de Vieques hace más de 15 años.

Las protestas contra Roselló iniciaron después de que el Centro para el Periodismo de Investigación de Puerto Rico divulgó cientos de mensajes de chat con contenido sexista y homófobo, que el gobernador y miembros de su equipo cercano intercambiaron entre diciembre de 2018 y enero pasado.

Las 889 páginas de conversación en la aplicación cifrada Telegram, entre el gobernador y 11 aliados cercanos y miembros del gobierno, todos hombres, muestran a todos insultando a mujeres y burlándose de votantes, incluyendo las víctimas del huracán María.

En un mensaje grabado y publicado en las redes sociales, Rosselló reconoció la víspera que disculparse no es suficiente, pero anunció que no buscará la reelección en los comicios de noviembre de 2020 y dejará la presidencia del Partido Nuevo Progresista, pero no renunciará como gobernador.

El anuncio fue insuficiente y dos de los líderes de las protestas, los cantantes Ricky Martin y René Pérez (Residente) llamaron a participar en las protestas hasta lograr la renuncia del gobernador.

“Ricardo Rosselló, no solamente eres cínico, también eres maquiavélico", escribió Martin en sus redes sociales, mientras Pérez, exintegrante de Calle 13, dijo que el mensaje del gobernador fue "una falta de respeto al pueblo de Puerto Rico".

El diario El Nuevo Día dedicó su editorial a Rosselló y lo publicó en la portada titulando “Gobernador, es hora de escuchar a la gente: tiene que renunciar".