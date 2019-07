James Cameron felicita a Avengers por superar su récord en taquilla

"Enhorabuena a Avengers: Endgame por ser el nuevo rey de la taquilla", escribió Cameron en Twitter, cuyas cintas Avatar (2009) y Titanic (1997) ocupan el segundo y tercer puesto en la clasificación histórica, respectivamente.

Los hermanos Anthony y Joe Russo, que fueron los directores de Avengers: Endgame, devolvieron el piropo de inmediato en la misma red social y aseguraron que Cameron es una razón monumental por la que ellos se enamoraron del cine.

"Gracias por inspirarnos siempre y por abrir al mundo los ojos sobre lo que es posible. Estamos deseando ver a dónde nos llevarás después", aseguraron los Russo.

To @JimCameron- you're a monumental reason why we fell in love with film in the first place. Thank you for always inspiring us and opening the world’s eyes to what’s possible. We can’t wait to see where you take us next... pic.twitter.com/nrOqKVjGFa