Alejandro Gou revela el éxito detrás de la obra Jesucristo Súper Estrella

Salir de la zona de confort es la clave para superar la ausencia de público en el teatro, consideró el productor Alejandro Gou, quien asegura tener un gran porcentaje de localidades vendidas de la temporada del musical Jesucristo Súper Estrella que recién tuvo su estreno.

“Después de un año y seis meses de preparación y detrás de una función que dura una hora con 57 minutos, hay muchísimo trabajo. Son miles de mails, miles de acuerdos y miles de juntas para lograr un musical de gran formato y conjuntar a siete estrellas entre rockeros y poperos de diferentes edades”, comentó Gou.

El productor de musicales de éxito en México como Billy Elliot y Hoy no me puedo levantar ha logrado "sold out” para las pocas funciones que hasta ahora ha presentado en el Centro Cultural Teatro 1. Pensó que sería difícil, pero lo logró gracias a que decidió salir de una zona de confort.

“A través del Twitter me quejaba de que la gente no va al teatro, pero me acabo de llevar una gran sorpresa y me estoy tragando mis palabras. Hoy pienso que debemos movernos de nuestra zona de confort para que la gente vaya al teatro”, sostuvo Gou en declaraciones a la prensa.

Recordó que antes, con una sola estrella se llenaba la sala de un foro. Así lo hicieron Juan Ferrara, Alfredo Adame y Jorge Salinas, dice.

“Ahora hay que reunir a siete estrellas, tener una gran producción, gran inversión y publicidad para lograrlo. Tuve que tapizar de publicidad a México porque hay que buscarle por todos lados. Si bien es un riesgo muy alto, todos los productores debemos tomarlo y no quedarnos más en la zona de confort.

“Porque si continuamos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados. Hay que hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes y eso es lo que hice ahora con Jesucristo Súper Estrella”, subrayó el productor.

Otra de las fórmulas que le está dando resultado fue trasladar al Jesucristo Súper Estrella de la antigüedad a la modernidad en un ambiente de redes sociales, televisión, videomapping y tecnología de punta, siempre y cuando no se olvidara respetar la letra y música de Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, así como a la traducción de Julissa.

Hablar de gastos no es un tema que guste al productor, no obstante aseguró que el montaje sí es un buen negocio teatral. Es decir que él y Guillermo Wiechers, productor ejecutivo, lograrán recuperar su inversión como también obtener ganancias.

“Es la obra más cara que he producido. Al inicio fue un presupuesto, pero al paso del tiempo se fue elevando porque así lo exigió la calidad del espectáculo. Tengo a 35 personas extranjeras viviendo en México desde hace cuatro meses, es el pago de hoteles y viáticos, pero vamos saliendo”, afirmó el productor.

Para recuperar la inversión, Gou necesita el 70 por ciento de la sala vendida y confía en que lo logrará durante las 27 funciones hasta ahora confirmadas hasta el 1 de septiembre y con la gira por México que recorrerá las ciudades de Guadalajara, San Luis Potosí, Aguascalientes, Puebla, Torreón, Querétaro, Monterrey, León y Mérida.

Finalmente, admitió que el cantante Cristian Castro fue su primera opción en el papel estelar de “Jesús”, pero está satisfecho con el trabajo del chileno Beto Cuevas.

“Sí, le llamé a Cristian porque es mi amigo. Me entrevisté con él y le ofrecí la obra. Sí fue mi primera opción, pero no pasó lo que se dice en la prensa, simplemente él no pudo estar por cuestión de agenda y yo estoy feliz con Beto Cuevas”, finalizó Gou.