Despojan de título a Miss Michigan por comentarios racistas

La joven de 20 años nacida en China reveló en su cuenta de Twitter que el concurso Miss World America (MWA) le mandó una carta donde se le acusa de ser racista, islamófoba e insensible y por lo consiguiente se le retiraba el título y la corona que habría ganado el pasado 14 de julio.

En el texto aseguran que la simpatizante de Donald Trump ya no cumple con el requisito de "buen carácter" y que por lo tanto y de manera inmediata la MWA no la reconocía como participante o que tuviera alguna relación con los eventos que ellos realizan.

Zhu es la presidenta del College Republicans en la Universidad de Michigan y aseguró a un medio de comunicación local que sus mensajes de Twitter fueron hechos en 2018 y fue en el marco del Día Mundial del Hijab y otro fue sobre las estadísticas mostradas sobre la muerte de negros a manos de personas de su misma raza.

Y pese a que consideró que esta información que compartió en redes no era insensible o racista, la chica fue atacada por otras personas de la misma red social.

Pierden la corona. Apenas en marzo pasado, la organización de Miss Perú le retiró la corona a su reina, Anyella Grados, por aparecer vomitando y en aparente estado de ebriedad en una discoteca, esto en un video difundido en las redes sociales. La organización convocó a un nuevo certamen.

Un mes más tarde, en abril, Miss Bolivia Universo 2018, Joyce Prado fue destituida de su corona. Si bien la organización informó a través de un comunicado, explicando que se trataba de incumplimiento del contrato (aunque no reveló la causa precisa), la concursante presumió más tarde su embarazo en las redes sociales.

Veronika Didusenko ganó el certamen y se convirtió en Miss Ucrania 2018, lo que la llevaría a representar a su país en Miss Universo, pero olvidó reportar en su ingreso al concurso que era casada y tiene un hijo (entre los requisitos está ser soltera y no tener hijos), lo que la dejó en automático fuera del concurso de belleza.

Miss World America's State/National/Chief Director accused me of being racist, Islamaphobic, and insensitive.



They stripped me of my Miss Michigan title due to my refusal to try on a hijab in 2018, my tweet about black on black gun violence, and "insensitive" statistical tweets. pic.twitter.com/K1Btho0Pgq