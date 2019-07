¡Es niño!, el bebé de Érika Zaba

"No hay edad para querer ser mamá", con esas palabras la integrante de OV7 Érika Zaba, quiere ser un ejemplo a seguir, al demostrar a todas las mujeres que la edad y las críticas no son importantes, si se lucha intensamente por lo que se desea, así como lo hizo ella porque después de varios intentos por quedar embarazada, ahora espera a su primogénito y este sábado el ultrasonido reveló que será niño.

"Yo entiendo que la gente dice: ya estás grande... A veces es complicado embarazarte cuando pasas ya de los 35, pero yo creo que por algo pasan las cosas y no hay edad para ser feliz, para perseguir tus sueños, no hay edad para querer ser mamá", dijo la cantante.

En una invitación exclusiva a una reunión privada, en donde la cantante dio a conocer que será niño el bebé que espera, comentó en entrevista que desea mandar un mensaje a todas las mujeres que quieren ser mamás y no lo han logrado, de seguir luchando y no perder la fe. "Todo es posible y esto es una muestra de ello y es un ejemplo para todas las mamás de mi edad o que han tenido problemas para embarazarse, que no pierdan la esperanza.

La verdad, la gente puede opinar muchas cosas, pero al final nadie puede meterse en las decisiones de tu vida para ser feliz, porque para eso venimos al mundo y nadie puede decirle a nadie más cómo vivir su propia vida".

La cantante se sometió a un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada y, a pesar de varios intentos, no lo conseguía, pero nunca se rindió, gracias al apoyo de su esposo Francisco Oliveros.