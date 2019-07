Piden información de Guardia Nacional

Los Empresarios Lerdenses A.C. señalaron que aún no hay suficiente información respecto al número total de elementos de la Guardia Nacional que estarán desplegados en La Laguna además de que se desconoce su plan de trabajo, es decir, cómo van a operar o cuál será la coordinación que tendrán.

"Es la línea que ha manejado el Gobierno (federal) de la incertidumbre, no sabemos ni a quién van a reportar o con quién se puede uno dirigir. Inclusive ellos comentaron que ahorita están en el 72 Batallón (de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero no dijeron que fuera su base", explicó, José Félix Soto Silva, presidente de la asociación civil.

Hasta la semana pasada, el Gobierno municipal de Lerdo no tenía información oficial sobre el despliegue de esta institución armada, además de que dijeron desconocer si elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que estaban integrados a la Policía Militar han sido retirados para integrarlos a esta nueva corporación para combatir la inseguridad.

"Mira, tuvimos una reunión y yo en específico pregunté que cuántos, cuándo y en dónde iban a estar, son datos que todavía no nos dan a conocer, que no nos han confirmado, pero sé que ya se conformó y que ya hay presencia, entonces pues que hagan su trabajo, nada más", señaló la alcaidesa María Luisa González Achem.

Sobre si los militares ya no van a ocupar las unidades de la Policía Municipal, la presidenta municipal comentó: "es que no estoy segura, porque yo le pregunté a los dos gobernadores (de Coahuila y Durango) así de manera muy directa y me imagino que todavía faltan todos esos datos, concretarlos, pero pues si ya están haciendo el trabajo pues qué bueno".

Oficialmente hasta la semana pasada no contaban con datos concretos.

El Siglo de Torreón informó que elementos de Secretaría de la Defensa Nacional que estaban integrados a la Policía Militar, fueron retirados para incorporarlos a las actividades de la Guardia Nacional.

Desde hace quince días se fue parte de los militares que desarrollaban labores de vigilancia y prevención desde 2013, después de la desintegración de la Dirección de Seguridad Pública de Lerdo y la Secretaría de Protección y Vialidad en Gómez Palacio.

Una vez que las corporaciones de seguridad retomaron sus funciones, la Policía Militar vino a sumarse a las acciones bajo la instrucción del Mando Especial.

"La Policía Militar ya no va a estar, se retiró desde hace quince días cuando estaba por llegar la Guardia Nacional, pero lo bueno es que la Guardia Nacional ya está dentro de sus posiciones en la Comarca Lagunera", dijo en recientes días Gerardo Ibarra, coordinador de las Mesas de Seguridad que forman parte de la organización S.O.S.

Menos de la mitad de los ciudadanos que habitan en la Laguna confía "mucho" en los elementos de la Guardia Nacional desplegados en la entidad.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), que refleja cifras de junio, estableció que el 32 por ciento de 189 mil 51 personas de 18 años y más que identifica a esta corporación, tiene "mucha confianza" en la misma. Ello equivale a 60 mil 546 ciudadanos.

Sin embargo, dicha cantidad fue superada por las personas que dijeron tener "algo de confianza", este fue de 38.3 por ciento, es decir 72 mil 398 usuarios.

La ENSU recuperó la percepción de los laguneros sobre la institución recién creada y precisó que 4.3 por ciento (ocho mil 95 personas), dijo tener "algo de desconfianza" en los elementos de la guardia, pero fue mayor la cantidad que aceptó que tiene "mucha desconfianza".

Este fue el cinco por ciento de la población que reconoce a la Guardia Nacional, lo que se traduce en 9 mil 484 personas.

Cabe mencionar que el Instituto Nacional de Geografía (Inegi) consideró los municipios de Matamoros y Torreón, del estado de Coahuila; y Gómez y Lerdo de Durango, para la encuesta sobre La Laguna.

Desplegados en la entidad, 700 elementos de la GN comenzaron a operar desde la semana pasada en el estado de Durango.

Con base en los resultados de la ENSU, la confianza en esta corporación cuenta con mejores niveles en la capital de Durango

De 139 mil 289 capitalinos que identifican a la Guardia Nacional, 76 mil 54, equivalente al 54.6 por ciento tiene "mucha confianza".

De los encuestados, 43 mil 993, 31. 6 por ciento, dijo tener "algo de confianza" a los elementos.

El 4.4 por ciento, relativo a seis mil 164 personas, dijo tener "algo de desconfianza" en los elementos de la GN.

En contraste con La Laguna, donde el cinco por ciento siente "mucha desconfianza" en la corporación, en la capital solo el .6 por ciento de los habitantes refirió dicho temor. Fueron 822 habitantes.

Piden

información