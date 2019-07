Fernando Quirarte, contento por regresar a La Laguna

Con un cúmulo de diferentes sentimientos y una sensación de nostalgia tras su exitosa carrera como técnico en Santos Laguna, Fernando Quirarte volvió a su querida Comarca Lagunera, aunque ahora, en otra faceta.

Y es que ahora como analista de Fox Sports, el popular "Sheriff", estuvo ayer en la transmisión del partido entre los Guerreros y las Chivas Rayadas, equipo al cual también dirigió y donde jugó toda su etapa como futbolista, levantando como capitán, el trofeo de campeón.

Sobre su vuelta a la región expresó: "La verdad muy contento, tengo inmensos y grandes recuerdos, como creo que muchos de ustedes (aficionados) también".

Apenas descendiendo del avión que lo trajo desde la Perla Tapatía, en su cuenta personal de Twitter @F_Quirarte escribió: "Llegando a Torreón, un lugar que me trae grandes recuerdos, y muy buenos amigos, qué sentimiento tan especial".

"Recordar es vivir, me dio una nostalgia volver a una ciudad que me cobijó muy bien, donde viví la mejor etapa como entrenador, ser campeón, finalista en la primera oportunidad que tuve de ser técnico, de 5 liguillas seguidas".

Agregó que fue un sentimiento emotivo aterrizar en el Aeropuerto Internacional Francisco Sarabia, confesando que tuvo que hablarle a su familia, al no recordar exactamente la última vez que estuvo en la Ciudad de los Grandes Esfuerzos.

"Desde el 2012 no regresaba a la Comarca. En el vuelo traía la chamarra puesta, me la tuve que quitar al aterrizar, no que se extrañe, pero ya no estaba acostumbrado, son de las cosas bonitas que suceden", dijo el ahora integrante de los medios de comunicación.

Como analista de futbol en una cadena internacional de televisión, dijo que observa el futbol de manera diferente hasta cierto punto que como técnico, ya que continúa teniendo la perspectiva de la cancha, tanto de abajo como de arriba, aunque quizá desde las alturas con mayor amplitud.

"En este trabajo debes ser analítico y muy objetivo, no se te permite que te gane la camiseta, menos a mi, porque estuve mitad y mitad" dejando en claro que le tiene un gran cariño a las dos instituciones, donde tuvo triunfos de manera diferentes.

"No fue fácil, acá (Santos) fui entrenador y salí campeón, jugamos muchas liguillas, con Chivas todos los años de mi vida (jugador) también fui campeón y estuve de entrenador, pero siempre me ha caracterizado mi profesionalismo, seguiré con esa tarea y línea".

Radicado en la capital de Jalisco, pero con constantes viajes a la Ciudad de México, explicó cómo se ve Santos Laguna fuera del norte del país, explicando que hay una tendencia que se mantiene por décadas.

"Como siempre, los equipos de la capital son a quienes más se les da reconocimiento, eso siempre ha sido, pero Santos se ha ganado la jerarquía en base a triunfos, desempeño, campeonatos, qué mejor que la llegada de una cadena de televisión" para dar una opinión diferente "a pulso se ganó el mote de Guerreros, por tanto esfuerzo y satisfacciones que le ha dado a la gente".

Quirarte, se hospedó en el mismo hotel que las filiales Sub-17 y Sub-20 de Chivas, donde inmediato fue reconocido y saludado. En el mismo lugar, enclavado en un centro comercial, también pernoctó el silbante Jorge Isaac Rojas.

Del sentimiento que lo deja estar alejado del banquillo, expresó: "por supuesto que se extraña, mis objetivos e idea siempre ha sido esa, desgraciadamente no tengo promotor, algún día pensé regresar a Torreón, pero por diferentes circunstancias que no vale la pena comentar, que son mentiras lo que pasó en su momento, no regresé, pero así es la vida de entrenador".

Cuando fue jugador y entrenador, fue criticado, ahora que está del otro lado, le toca a él realizar la crítica constructiva o hacer el señalamiento cuando algo está fuera de lugar: "Siempre lo entendí, en la vida hay gente buena y mala, periodistas o entrenadores, gente de mala fe en todos los ámbitos de la vida, esa fue la que nunca acepté, pero a final de cuenta, pudieron más los resultados y buenos momentos que los malos".

Fernando enfatizó que vivió al máximo todo lo que pasó futbolísticamente en la Laguna, con la prensa y aficionados, eso le ayudó a madurar para la función que hoy en día realiza, así como el apoyo y la exigencia de los seguidores santistas, quienes en 15 minutos de partido apretaban a más no poder en el viejo Corona, cuando el resultado todavía no se daba,

"Son cosas que ahora disfrutas y desde otra perspectiva. Sin duda, es una plaza especial, extraño la gente, mentadas, el apoyo, el reconocimiento en algún lugar cuando ibas a cenar" recordando que las gorditas y las costillas, son las de cosas de la gastronomía lagunera, que más echa de menos.

Y es que la forma de disfrutar el campeonato del Verano 2001, fue un momento que quedará para la posteridad, sobre todo al día siguiente el desfile, por la cantidad de gente que se reunió, fue lo más bonito en cuanto a recepción de la gente.

"Parte de ese éxito, fue parte del gran grupo humano que pude conformar, junto a mi cuerpo técnico con el "Yayo" de la Torre, el Profe Hernández, Eduardo Ramos, el "Gato" Chávez que en paz descanse, por mencionar algunos, porque sería injusto no recordar a ellos ni a todos los jugadores".

Indicó que el fin de semana, fue una visita memorable, donde estuvo realizando con su televisora visitas al viejo y nuevo estadio, en una región que ha crecido mucho en cuanto a infraestructura se refiere.

"Para mi es un sentimiento muy bonito, hice muchos amigos, los martes jugábamos futbol en el Campestre Torreón. Me da mucho gusto venir, ver cómo han cambiado tantas cosas, centros comerciales, me da nostalgia de la buena, estar en un lugar donde me acogió muy bien y que recibió bien a mi familia".

Hizo muchos amigos, algunos de los cuales ya no están como el Señor García Triana, así como Ricardo Diez, entre otros "mencionaría tanta gente, también medios de comunicación que siempre me apoyaron, mis hijos vivieron inmensamente felices aquí".

Espera que Santos Laguna, a quien le dio su segunda estrella en la Liga MX, tenga el éxito de siempre, esperando que los aficionados disfruten domingo a domingo los triunfos de sus Guerreros, tal como ocurría en su época, a inicios del nuevo Siglo.