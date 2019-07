Ponen fecha a reunión con Parque Solar

La tan esperada reunión con representantes de la empresa Parque Solar Coahuila podría darse hasta el mes de agosto, anunció el tesorero municipal de Matamoros, Gerardo Marentes.

En tanto no se lleve a cabo dicho encuentro, en el que se espera conocer los detalles del contrato, el Municipio tendrá retenidos los pagos de por lo menos cuatro meses.

De acuerdo con el tesorero, son entre 500 mil y 600 mil pesos los que debe pagar el Municipio a la empresa por su servicio de alumbrado por cada mes, pagos que asegura se tienen en bancos y en espera de entregarlos.

"Los pagos para la empresa están detenidos, son hasta cuatro pagos. Ellos están conscientes, tan así que no nos están cobrando de manera forzada; son entre 500 y 600 mil pesos mensuales, los cuales se encuentran ahí guardados se pueden ejercer en cualquier momento no es algo que no se tenga", recalcó el responsable de las finanzas del Ayuntamiento.

Y es que desde el mes de junio el Municipio ha solicitado un encuentro con los representantes legales de la empresa a fin de conocer los detalles del contrato, sin embargo, hasta el momento no se ha logrado.

En lo que va de la Administración de Horacio Piña, no se ha dado un encuentro con la empresa Parque Solar Coahuila.

"Ellos están conscientes de la reunión, por eso no nos están cobrando de manera forzada", insistió el tesorero.

Pero anunció que el día de la reunión, pactada para el 6 de agosto, se les liquidará por lo menos dos pagos de los cuatro pendientes.

"Se les van a entregar el día de la reunión; no quisiéramos liberarles los cuatro pagos hasta ver el convenio, pero para que vean que hay acercamiento por parte de la Tesorería, es entregarles las dos mensualidades", comentó el tesorero en Matamoros.

El funcionario insistió en el recurso, "el recurso existe, el saldo está en blanco, está presupuestado, no hay ningún problema, más bien llegar a un acuerdo y conocer el convenio", recalcó Gerardo Marentes.

Pendiente