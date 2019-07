Anuncian fase 4 de Marvel

La Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel estará integrado por 10 producciones entre 2020 y 2021, que incluyen las películas The Eternals, Viuda Negra y Thor: Love and Thunder.

Durante la presentación de Marvel Studios en la Comic Con de San Diego, el presidente de la casa productora, Kevin Feige, dio a conocer que, en esta nueva etapa, también habrá series para una plataforma de streaming.

El filme The Eternals, que se estrenará en noviembre de 2020, será dirigido por la cineasta Chloé Zhao, y en el reparto estarán Angelina Jolie, la mexicana Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh y Don Le.

"Estoy muy emocionada de estar aquí.

Voy a trabajar 10 veces más duro que en películas de acción anteriores porque sé lo que significa ser parte de Marvel y ser un Eternal", indicó Jolie, quien dará vida a "Thena".

Por su parte, la mexicana Salma Hayek, destacó "la diversa familia" que aparecerá en ese filme.

En el salón H de la convención más grande de comics, se anunció que Scarlett Johansson será protagonista de Viuda Negra, que se lanzará en mayo del próximo año con Cate Shortland como director y en el elenco las actrices Florence Pugh y Rachel Weisz.

Luego de mostrar un adelanto de la cinta, Johansson aseguró que en ese trabajo se verá a "Natasha Romanoff" como "una mujer completamente realizada".

Otro de los anuncios que se dieron a conocer fue el regreso de "Jane Foster", interpretado por Natalie Portman en la cuarta entrega, Thor: Love and Thunder, como Diosa del trueno, una versión femenina de Thor.

En la cinta, que se estrenará en noviembre de 2021, Natalie Portman compartirá créditos con Chris Hemsworth, que había encarnado a Thor hasta ahora, y Tessa Thompson, todos ellos dirigidos por Taika Waititi, director de Thor: Ragnarok (2017). Así, Portman recibió el martillo que la acredita como una versión femenina de Thor.

Kevin Feige también anunció las producciones Shang Chi and The Legend of the Ten Rings (febrero de 2021), con Simu Liu, Awkwafina y Tony Leung en su reparto; y Doctor Strange in the Multiverse of Madness (mayo de 2021), con Benedict Cumberbatch como el todopoderoso hechicero.

El presidente de Marvel invitó al escenario a Mahershala Ali, quien será el protagonista de una nueva película sobre el cazador de vampiros Blade.

Asimismo, confirmó que están trabajando en las secuelas de Black Panther y Capitana Marvel, y en la tercera entrega de Guardianes de la galaxia.

Las producciones que se llevarán a cabo para la pequeña pantalla están Loki, con Tom Hiddleston; Hawkeye, con Jeremy Renner; The Falcon and the Winter Soldier, encabezada por Anthony Mackie y Sebastian Stan; WandaVision, liderada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany; así como la serie de animación What if...?

La actriz mexicana Salma Hayek se integrará al Universo Cinematográfico de Marvel con su personaje de "Ajak", en la película The Eternals, que se estrenará en noviembre de 2020.

La veracruzana compartirá créditos con Angelina Jolie, quien dará vida a "Thena"; Richard Madden a "Ikaris"; Kumail Nanjiani a "Kingo"; Lauren Ridloff a "Makkari"; Brian Tyree Henry a "Phastos"; Lia McHugh, a "Sprite", y Don Le a "Gilgamesh".

Salma resaltó la diversidad que existe en el elenco, pues hay un afroamericano, un surcoreano, un pakistaní, un escocés, una actriz sorda y una infantil.

"Esta película permitirá que aquellos quienes nunca se sienten representados en las películas, en este caso de superhéroes, se sientan representados. Amo a mi familia diversa", indicó.

En sus redes sociales, compartió un par de fotografías, una de ellas con el elenco del clán de los eternos y Thor, que se coló en la imagen, así como un mensaje, en donde expresó su emoción por integrarse a la familia Marvel.

"Estoy muy emocionada de añadirme a la familia Marvel como Ajak la madre de todos los Eternos. Antes era el padre de todos los Eternos, pero chicas... ESTE es nuestro momento!!!!", escribió la actriz en sus redes sociales. Salma Hayek interpretará a una de las líderes de Los Eternos, una raza ficticia de superhumanos, que apareció por primera vez en el comic de 1976.

A finales del mes pasado, la actriz mexicana trabajaba en el rodaje de la película Bliss, dirigida por Mike Cahill, en el que interpreta a una persona sin hogar llamada "Isabel".

En ese filme de ciencia ficción, en el que compartirá créditos con Owen Wilson, el personaje de Hayek tiene la teoría que el mundo es una simulación.

Recientemente, Salma filmó en Croacia The Hitman's Bodyguard 2, además participará en la comedia Limited Partners, en la que compartirá créditos con Tiffany Haddish y Rose Byrne. Nominada al Oscar como Mejor Actriz por la película Frida (2002), Salma Hayek es una de las actrices que tiene mucha actividad en sus redes sociales, donde suele compartir con su público fotografías con su familia, amigos y su vida laboral.

La actriz también ha participado en cintas como Desperado (1995), From dusk till dawn (1996), Wild Wild West (1999) y Beatriz at dinner (2017).