Preocupa recesión técnica en el país

Preocupa a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Gómez Palacio la recesión técnica que, aseguran, atraviesa el país. Sin embargo confían que la situación se revierta.

Eduardo Bartheneuf Viesca, presidente de la Canacintra, dijo que la desaceleración económica que se ha vivido durante los dos primeros trimestres del año mantiene a inversionistas en incertidumbre.

"Ya no es el tema en cuestión subjetiva, ya los números están sobre la mesa y hemos visto que en seguidas ocasiones se ha presentado esta desaceleración, lo que conlleva una recesión técnica, ya que por dos indicadores consecutivos como se ha mantenido, prende los focos de alerta".

Producto de esa desaceleración, los socios de Canacintra ven una contracción en el mercado y la pérdida de confianza.

"Yo no puedo invertir algo en lo que no tengo confianza por ahí hemos tenido algunas señales por parte del Gobierno federal, que el empresariado se ha mantenido con cautela porque no sabemos qué pueda pasar".

El dato enviado por Canacintra nacional indica que sin haber caído en crecimiento negativo se ha dado esa desaceleración que no es otra cosa que la ralentización en el crecimiento económico tomando en cuenta le medición en el mismo periodo.

Mientras que la recesión técnica se produce cuando se registran dos caídas consecutivas del PIB nacional.

"Canacintra sede nacional nos envía la información de cuál es la situación que guarda el país y esa es la información que tenemos", Bartheneuf Viesca mencionó, sin embargo, que en una reunión sostenida recientemente con Nacional Financiera se informó sobre una "estrategia agresiva" para reactivar a la economía.

"Ellos están segmentando al país en siete zonas donde cada una de estas zonas, entre ellas tienen particularidades y muchas similitudes en cuanto a sus necesidades, sin embargo entre las diferentes siete zonas o segmentos tienen diferentes necesidades".

La intención es otorgar programas con impulso focalizado a cada una de estas zonas. El empresariado lagunero apoyará estas estrategias para de manera conjunta con el gobierno, impulsar la economía del país.

Austeridad