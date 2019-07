Denuncian despidos de choferes de Unedif

El uso de las Unidades de Transporte Especializado Unedif (taxis) para personas con discapacidad motriz se ha desvirtuado, las usan de forma inadecuada algunos choferes mientras que los que sí trabajan son despedidos y el servicio cada vez es más deficiente, señaló Eliberto Olivas, de Unidos Por Siempre A.C., quien es una persona con discapacidad.

Unedif son vehículos adaptados para trasladar a personas en silla de ruedas, que son conducidos por personal capacitado para tratar a personas que presentan alguna discapacidad; cuentan con taxímetro y trabajan con placas de transporte privado, debido a que gozan de un permiso especial por el Estado por ser un programa social.

No obstante. Olivas señala que aunque el programa empezó bien actualmente ya hay muchos señalamientos de personas con discapacidad o de la tercera edad que se quejan porque nunca hay unidades disponibles y luego las ven estacionadas en casas particulares de los choferes quienes pasean en ellas a sus familiares e incluso las usan como servicio de taxis normales cuando esa no es su función.

Dijo que son 35 unidades pero que es común que nunca haya unidades disponibles o simplemente no acuden.

"Hay gente que las ha visto salir de los moteles y por el mal uso hay discapacitados que actualmente no acuden a sus terapias por esta razón porque además de que se tardan mucho, más de media hora, al pasar los 30 minutos llamas para preguntar qué pasó y te dicen que siempre no hay unidades disponibles", manifestó Olivas, quien aseguró que se ha quejado varias veces de esto directamente con Adán Villalobos Amezcua, coordinador del programa Unedif en Torreón, quien ya incluso no le contesta las llamadas.

Comentó que han estado despidiendo a los pocos taxistas que acudían sin poner pretextos a brindar el servicio al poniente de la ciudad. "Hagan la prueba, llamen y verán que no acuden, o que no hay unidades o que tardan muchísimo", dijo el quejoso, quien recordó que además, actualmente de las 4 unidades de la Ruta Rosa que había hoy sólo circula una.

Fue apenas en junio de este año cuando en Monclova se tomaron fotografías a una unidad del Servicio Unedif que fue captada al momento justo en que traslada a un hombre que acude a un expendio a comprar bebidas alcohólicas, hecho que causó inconformidad en la sociedad monclovense.

Después de eso DIF Coahuila retiró la concesión a la persona que hizo mal uso de la unidad pues estas unidades son entregadas a los operadores para dar servicio exclusivo a personas con discapacidad, en base en un reglamento especialmente diseñado para tal efecto.

El sistema Unedif, se supone, fue diseñado para brindar un servicio de transporte seguro y especializado a las personas con discapacidad para favorecer a su inclusión social y hacer valer sus derechos a una vida plena.

En Coahuila habitan 122 mil 185 personas con discapacidad, lo que equivale al 4.5 por ciento de la población del estado mientras que el 53.8 por ciento de esta población presenta discapacidad neuromotora.