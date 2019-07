La música no los mata de hambre

Los integrantes del quinteto de indie rock, Little Jesus, vieron en la música un futuro prometedor, pese a que desde pequeños recibieron comentarios de que la música los mataría de hambre o que estarían hundidos en las drogas, lo cual, afirman, no pasó.

"Todo depende de las ganas y voluntad que tenga el individuo para crear obra y cristalizar los sueños; nuestra necesidad creativa encontró el camino de la música y aquí seguimos con una gira de conciertos en puerta por Estados Unidos, y pasaremos a Tijuana para sumarnos al festival Say North", dijo en entrevista el vocalista Santiago Casillas.

Subrayó que en Little Jesús se dedican a la música no sólo por pasión, sino por protesta, "porque todos en la banda recibimos críticas familiares, nos decían que nos moriríamos de hambre si nos dedicábamos a tocar instrumentos, que estaríamos hundidos en las drogas y hasta ahora no ha sucedido nada de eso". Por su parte, el tecladista Arturo Vázquez Vela, explicó que a siete años de la creación de Little Jesus, ven que la música les ha dejado mucho más de lo que imaginaron: "Somos mejores personas, tenemos un canal para expresarnos, nos conoce mucha gente y sabemos que nos escuchan en toda América Latina y tenemos una vida hecha, hasta padres de familia ya somos algunos".

Afirmó que nunca les ha ido mal en el ámbito musical: "Sí aceptamos que no es fácil, sin embargo, no es imposible, porque siempre tomamos a la música como una diversión y así lo seguiremos haciendo, más allá de pensar que es un trabajo". Los integrantes de Little Jesus señalaron que están listos para tocar en Tijuana el próximo 24 de agosto, en el festival Say North que abordará la temática de la migración.

La banda mexicana está formada por Santiago Casillas (Voz y guitarra), Arturo Vázquez Vela (teclados), Truco Sánchez (batería), Fernando Bueno (guitarra) y Carlos Medina bajo, y recientemente estrenó su tercer álbum de estudio titulado Disco de Oro.