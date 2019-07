Esperan reglamento de movilidad sustentable

Ana María Betancourt, presidenta de la Comisión de Vialidad y Movilidad Urbana en el Municipio de Torreón, afirmó que se encuentran a la espera de que el Congreso Estatal emita el nuevo reglamento de la Ley de Transporte y Movilidad Sustentable del Estado de Coahuila.

"Es un tema que depende de los legisladores locales, nosotros no podemos hacer nada más que seguir aplicando el reglamento anterior... Ahí sí que es un asunto fuera de nuestro control y queremos dejarlo en claro a la gente".

La edil se refirió a las recientes acusaciones del regidor de Morena, Ignacio Corona, quien señaló ante medios de comunicación que las boletas de infracción vial del municipio son ilegales, esto debido a que se sustentan en la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, misma que data de 1996.

"Nuestra obligación como autoridades municipales es apegarnos a las legislaciones que se tengan, si no se tienen los reglamentos aún en el Diario Oficial pues no, no podemos estar refiriéndonos a una situación que no está contemplada, eso sí sería estar fuera de la ley... por eso salimos a aclararlo en su momento, no es tema nuestro, le compete a los diputados".

Ana María Betancourt además dijo que existe la posibilidad, ya que así lo dispone la ley, que sea el propio gobernador del estado quien por decreto emita dicho reglamento, aunque aún no cuentan con datos de que pueda ocurrir dicha situación en el corto plazo.

"Cuando nos reunimos con la gente del Estado nos refieren que aún no tienen algún dato de eso, realmente ya hasta ahí llega nuestro papel... pues decirle a la gente que por favor se apeguen a los reglamentos, que si cuentan con una infracción la resuelvan, no es viable que vayan al tribunal (de justicia) a meter una controversia en ese sentido".

La regidora además aprovechó para lanzar un llamado a los ciudadanos en el tema de movilidad urbana, señaló que actualmente son los ciclistas y peatones quienes sufren la mayor parte de las afectaciones en el tema de los percances.

"Por imprudencia o agresión directa de los conductores, les pido que por favor tengan un poco de respeto".

Reglamentación