tips, tips, tips...

CORRESPONDENCIA ROMPIBLE

Cuando mande por correo un artículo rompible, envuélvalo en varias capas de papel higiénico. Después, coloque el artículo en una bolsa de plástico del tamaño adecuado. Deje tanto aire como sea posible dentro de la bolsa antes de sellarla. Este aire actuará como amortiguador para evitar que el artículo empacado se rompa. Después, empáquelo en una caja y no olvide poner el letrero de FRAGIL en la parte exterior del paquete.

Si el azúcar se endurece mucho, puede rallarla como si fuera queso. También, puede poner azúcar en un molde para horno y prender el horno a temperatura baja durante unos minutos. Agite fuertemente, y cuando se haya suavizado, colóquela en una bolsa de plástico. Si está compactada en papel o cartón, tiende a endurecerse.

Si va a sembrar semillas de pasto en su jardín, evite que los pájaros se coman las semillas. Use un espantapájaros similar al que usaban los agricultores antiguamente en sus sembradíos. No tendrá problemas, ya que los pájaros no se acercarán.

"No eres lo que logras, eres lo que superas".