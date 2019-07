Tenemos que ser una fortaleza, dice Almada

Iniciar el torneo con una victoria, dejó contento al uruguayo Guillermo Almada, entrenador de los Guerreros del Santos Laguna, luego de vencer anoche a las Chivas con un contundente 3 por 0, pero en estratega Albiverde considera que aún hay mucho por ajustar.

Almada aseguró que su escuadra fue superior a las Chivas a lo largo de todo el partido, lo cual se reflejó con claridad en el marcador: "era un partido importante porque arrancábamos el torneo, por más que Chivas es un equipo importante, con mucha historia y muchísima convocatoria, queríamos arrancar con triunfo. Intentaremos tener la misma propuesta de local que de visitante, obviamente queremos hacer una fortaleza aquí, que nadie se lleve puntos, en definitiva, creo que todo lo bien que veíamos previamente al equipo, lo hemos traducido hoy al marcador, fuimos superiores, fallamos muchísimas oportunidades, pero es que el rival amontonaba mucha gente atrás y así es difícil para nosotros, para el Real Madrid, para el Manchester, para cualquiera", sentenció.

El uruguayo se dijo contento por la manera en que sus futbolistas han asimilado su sistema de juego, el cual implementaron para ahogar a las Chivas en una calurosa tarde en el estadio Corona: "utilizamos bien el ancho por las bandas, generamos gol y situaciones. Cuando encontramos el gol, nos sentimos con un poco más de libertad, siempre los goles son los cambios tácticos más grandes que hay un partido, porque lo empuja a uno y lo golpea al rival, eso nos generó confianza, Chivas tuvo que salir y eso nos dejó más espacios para jugar, pusimos mucha intensidad", expuso.

La ofensiva no fue el único punto que resaltó Almada en su equipo, ya que dejaron su arco en cero y esa también es una razón para festejar y alabar el trabajo de la zaga y del nuevo capitán, el guardameta Jonathan Orozco: "defendimos muy bien, prácticamente no nos generaron situaciones, más allá de un remate de media distancia. Obviamente debemos seguir evolucionando, mejorando cosas y corregir otras. Juárez va a ser mucho más complicado que hoy, porque mostró cosas muy buenas en su partido anterior, a pesar de que les tocó caer", dijo.

Si bien, el resultado fue positivo y contundente, para el estratega santista hay muchas situaciones por mejorar, una de ellas es el último toque al estar frente al arco rival, porque si ganaron 3 a 0, bien pudieron hacer al menos otros dos goles más: "tenemos que trabajar en definición, trabajamos bien en pelota parada, pero desperdiciamos oportunidades en contragolpes, obviamente debemos mejorar, los detalles que hicieron la diferencia ante Chivas fueron las pelotas paradas, pero tenemos que corregir en definición de situaciones que generamos, porque esto no se gana con generar, esto se gana con goles", culminó.

El marcador no reflejó lo que pasó anoche en la cancha del Corona, a decir de Tomás Boy, el entrenador de las Chivas Rayadas, que posterior al encuentro, brindó declaraciones fiel a su costumbre, con un toque de polémica.

Aunque todas las estadísticas favorecieron a Santosy el marcador arrojó un contundente resultado que incluso podría considerarse victoria, para "El Jefe" Boy, eso no refleja lo que realmente pasó en la cancha: "todavía no estamos listos ni en el plano individual ni en el plano colectivo. No estábamos jugando mal, en el momento del primer gol estábamos bien, Santos no había llegado ni una vez, no teníamos penetración, pero teníamos el juego en la zona media, después Santos no nos dio tiempo, porque en jugada a balón parado nos vino a meter gol, pero no nos estaban apedreando el rancho", declaró.

El estratega de uno de los equipos más populares de México, sabe que con ello está expuesto a las críticas constantes, las cuales acepta y afirma que no desea jugar precavido, pues Chivas debe plantarse con intención de ganar, en cualquier estadio: "lo que sí nos quedó claro hoy, es que hace falta tiempo para trabajar y salir de esta situación, revertir. No quiero un juego pasivo, que se da en la liga, donde es a no perder que juegan muchos equipos, el Guadalajara puede jugar de otra forma. Cuando se quiere jugar de otra forma, cuesta trabajo porque hay muchos hábitos, este equipo ha tenido tres, cuatro entrenadores con diferentes ideas, hay jugadores que se están integrando a la plantilla que no están en su mejor momento futbolístico, ese es el desafío que tenemos", afirmó.

Si hay aficionados que piden su salida del timón de Chivas, Boy lo entiende y lo tolera, aclarando que tiene la paciencia y el estómago suficientes para soportarlo: "pueden pensar lo que quieran, puedo recibir las críticas, mi espalda es muy ancha y además lo he hecho muchas veces con equipos inferiores a este. Los resultados no se justifican, los resultados se dan, hubo errores puntuales importantes en momentos claves. ¿Qué más quieren que diga? Son errores que afectan el rendimiento de equipo y la moral. El futbol es de errores y aciertos", sostuvo.