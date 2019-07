Emilio Estefan lucha por la igualdad

El productor Emilio Estefan se une a una campaña en contra de la discriminación, especialmente de la comunidad latina, en un país como Estados Unidos, donde él vivió la discriminación, y quiere ser un ejemplo a seguir, señalando que una persona puede ser exitosa sin importar el lugar de donde provenga.

"Hay que mandar un mensaje de aceptación, en un momento en donde hay que mandar un poco de amor al mundo y reconocer que todos somos diferentes, todos somos uno, ya sean famosos, millonarios, sean pobres, todos somos iguales", comentó el productor en entrevista. En esta ocasión el productor lucha por la igualdad, tolerancia y respeto a las personas, en donde no importe la preferencia sexual, procedencia, ideologías políticas y religiosas. "Fue muy difícil para mí y los que estamos en esta carrera, más los que tienen un apellido de hispanos, era muy difícil en una compañía disquera hacerse de un nombre, pero gracias a Dios lo hemos hecho, y un sonido que pudo cambiar a muchos, con la imagen y la música latina".

El cubano explicó que, cuando empezó a trabajar en una disquera, querían que cambiara su nombre, algo que se negó a hacer rotundamente.

"La compañía discográfica nos lo puso difícil, porque no queríamos cambiar nuestro nombre y nuestro sonido, recuerdo que en ese momento uno de los ejecutivos me dijo 'regrésate a tu país' y yo le dije que no porque este es mi país y voy a luchar por lo que creo".

Al recordar esas situaciones que vivió, decidió unirse a la campaña de CNN, Proyecto ser humano, componiendo Yo no soy diferente, una canción que será su himno interpretada por Gian Marco.

"Apoyamos esta campaña tan importante con esta canción, más que nada en nuestro país EUA, que a veces no quiere reconocer la contribución de nosotros los latinos, y hay una segunda generación que no les importa que seas peruano, colombiano, venezolano, mexicano, que crea una fuerza muy grande política y económica en el país".

"Me siento muy orgulloso, yo creo que en la vida hay que dejar un legado, un mensaje, sobre todo a mis hijos, de mirarlos a la cara y decirles que hemos sido una influencia, que sepan de lo difícil que fue para nosotros, pero ahora hay una nueva generación que está haciendo cosas increíbles", añadió.