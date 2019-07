Asesinan a hombre en colonia de Torreón

Alrededor de las 23:30 horas de la noche del viernes, el código rojo se activó en Torreón tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la colonia Pancho Villa.

Hasta la citada colonia arribaron las autoridades de seguridad y sobre la calle Pirámides del Sol esquina con Xochicalco frente al numero 209, localizaron a un joven herido de bala, por lo que solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Al lugar acudieron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes le apreciaron al individuo un disparo en la cabeza y otro en el tórax, sin embargo, al tomarle los signos vitales, encontraron que ya no contaba con pulso, por lo que comenzaron las maniobras para reanimarlo.

Fue en varias ocasiones que los paramédicos intentaron reanimar al joven, pero al ver que no reaccionaba, lo declararon muerto.

El área quedó acordonada en espera de la llegada de las autoridades de la Policía Investigadora de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna I.

En las primeras declaraciones, las autoridades no lograron recabar información suficiente sobre cómo ocurrió la agresión ya que no hubo testigos y en el lugar de los hechos, el personal de la unidad de Servicios Periciales no localizó casquillos percutidos.

El joven fallecido es de complexión media, moreno claro, de aproximadamente 1.68 de estatura, con cabello negro y corto; vestía bermuda de color café, playera gris y tenis negros.

El hoy occiso fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en calidad de no identificado.

Fue hasta la mañana del sábado que familiares del hombre se presentaron ante las autoridades para reclamar el cuerpo.

El fallecido fue identificado con el nombre de Luis Javier Garay Martínez de 24 años de edad, a quien apodaban 'El Pony'. Será en las próximas horas que el cadáver sea entregado a la familia para su sepultura.

Las autoridades ya abrieron la carpeta de investigación a fin de dar con el paradero de quien o quienes dispararon en contra de Luis Javier.