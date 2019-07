Patrick Stewart presenta el nuevo Star Trek

El actor británico Patrick Stewart presentó ayer el primer adelanto de la serie Star Trek: Picard, en la que volverá a encarnar al capitán de la USS-Enterprise, personaje que interpretó por última vez en 2002.

Fue durante el tercer día de actividades de la Comic Con de San Diego, misma que celebra su 50 aniversario, que se estrenó el tráiler oficial de esta producción que contará qué fue lo que pasó con Jean-Luc Picard tras lo sucedido en Star Trek: Némesis.

En el clip de poco más de dos minutos se observan un envejecido Picard que vaga a través de sus viñedos acompañado de su perro "Número Uno", así como a los queridos Seven of Nine, interpretado nuevamente por Jeri Ryan, y a Brent Spiner, que regresa como el gran amigo androide data del capitán.

El elenco de la serie producida por Alex Kurtzman y que planea estrenarse en 2020, lo completan Alison Pill, Isa Briones, Michelle Hurd, Harry Treadaway y Santiago Cabrera.

Durante el panel de la convención, el "showrunner" Michael Chabon reveló que Jonathan Frakes, conocido como el comandante William T. Riker, así como Marina Sirtis, quien interpretó a la consejera Deanna Troi, en Star Trek: The Next Generation, aparecerán durante la temporada.

Asimismo, se informó que la franquicia sigue creciendo, toda vez que ya se trabaja en Star Trek: Lower Decks, una serie animada que se centrará en algunos tripulantes de la Flota Estelar y estará ambientada temporalmente en 2380, después de lo ocurrido en Nemesis.

Jack Quaid, Tawny Newsome, Eugene Cordero y Nöel Wells serán los encargados de prestar sus voces a los protagonistas durante la primera temporada que incluirá 10 capítulos.