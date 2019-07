Suman 38 nuevos casos de VIH

En el primer semestre de este 2019 la Jurisdicción Sanitaria N° 06 tiene datos oficiales de que ya son 38 nuevos casos de VIH, que es el causante del Sida.

Durante todo el año 2018 captaron 52 casos de VIH en pacientes de la región por lo que la probabilidad de que en este 2019 se supere estadísticamente a la cifra anterior aumenta.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria, César del Bosque Garza, dijo que por esta enfermedad se atienden actualmente a 277 casos en La Laguna de Coahuila a través del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasit).

De esos 277 casos son atendidos 230 son hombres y 45 son mujeres. También hay un niño y una niña. Todos están en tratamiento de retrovirales.

En 2018 fueron 15 personas fallecidas y en 2019 llevan 8. Lo anterior, dijo Del Bosque, se debe principalmente a un diagnóstico tardío (cuando la enfermedad se encuentra avanzada) o pacientes poco adheridos (los que no son constantes con el tratamiento retroviral o lo abandonan).

"Una persona con VIH puede vivir muchos años tomando los retrovirales y si se detecta a tiempo. Antes en 4 o 5 años se moría la gente pero hoy existen otros tratamientos que les permiten vivir 30 o 40 años o más según el caso y si tienen constancia", dijo Del Bosque.

Para este año a través del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular, el CENSIDA garantiza la atención de más de 98 mil personas viviendo con VIH en México.

Actualmente el Gobierno federal estableció un compromiso de disminuir en 75% el número de nuevas infecciones por VIH en México mediante una estrategia de prevención combinada entre la Secretaría de Salud y el CENSIDA identificando al menos 25 municipios y 6 zonas metropolitanas donde hay mayor incidencia. Ninguno de los municipios corresponde a la Comarca Lagunera.

Actualmente el sector salud cuenta con una Guía de Manejo Antirretroviral de las Personas con VIH haciendo oficial la obligatoriedad de su uso por todo el personal tratante del sistema de salud mexicano, guía que fue actualizada y publicada el 8 de julio de este 2019 en el Diario Oficial de la Federación.

El VIH significa virus de inmunodeficiencia humana. SIDA es una sigla que significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Actualmente todavía no hay cura pero sí tratamientos efectivos. La gente con VIH no siempre tiene Sida.

El VIH es el virus que se transmite de persona a persona. Con el tiempo, el VIH destruye un tipo de células importante del sistema inmunitario (denominado células CD4 o células T) que protegen a las personas de las infecciones. Cuando no se cuenta con suficientes células CD4, el cuerpo no puede combatir las infecciones como lo haría normalmente.

El Sida es la enfermedad causada por el daño que el VIH produce en el sistema inmunitario. Una persona tiene SIDA cuando contrae infecciones peligrosas o tiene un número extremadamente bajo de células CD4. El Sida es la fase más grave de la infección por VIH y, con el tiempo, termina provocando la muerte.

Una vez contraído el VIH, el virus permanece en su cuerpo de por vida pero hay medicamentos que ayudan a que se mantenga saludable durante más tiempo y que disminuyen las posibilidades de que contagie a otras personas.

La prevención es la clave