Buscan eliminar arsénico en comunidades rurales

Buscan eliminar el arsénico en el agua que reciben las comunidades rurales de Gómez Palacio, mediante la colocación de tres plantas a pie de pozo.

Luis Wiley Saade, director del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado del Área Rural (Sideapaar), dijo que en la actual administración se incrementó el volumen disponible para el abasto de la población en los ejidos, que pasó de 220 litros por segundo a 450.

Señaló que están por instalarse tres plantas a pie de pozo para la eliminación del arsénico en el agua, con lo que se espera cubrir en su totalidad la mayor parte del caudal que se brinda a la población.

El funcionario explicó que se recibió el organismo con un millón en pérdidas mensuales, pero hoy cierra con número negros, de modo que ya no es necesario inyectarle recursos sino que es autosuficiente.

Indicó que la recaudación se debe al aumento de nuevos usuarios, ya que de 15 mil 700 subió a más de 17 mil.

"Se tiene dinero para hacer obra propia", comentó, "creamos entre mil 300 y mil 400 contratos en estos tres años, nuevos usuarios, recibimos el gasto de 220 litros por segundo y a la fecha ya lo traemos en 450 litros por segundo, incorporamos dos nuevos pozos a la red y adicionalmente a eso, se le dio mantenimiento a los pozos existentes".

Señaló que se contó con todo el apoyo por parte de la alcaldesa Leticia Herrera Ale, en términos de que ella ha expresado su preocupación por el medio rural, por lo que se le dio la importancia al sistema de aguas, con la instrucción de trabajar para levantar el organismo.

"No hay comunidad en Gómez Palacio que no tenga agua", dijo, "falta mucho todavía por hacer, no podemos decir que ya todo esté bien, pero también se avanzó en lo que no se había avanzado en los últimos 12 años".

Luis Wiley Saade dijo que se detectó una toma clandestina, sin embargo, indicó que se trataba de gente muy humilde, por lo que se buscó apoyarles para la regularización de su toma, a fin de que contaran con el servicio en forma legal y segura.

El director del Sideapaar desconoció el porcentaje de cobertura que se tiene actualmente en la zona rural de Gómez Palacio, sin embargo, consideró que el avance es considerable al haber duplicado el volumen de agua que recibe este sector, durante los tres años de la gestión municipal que está por concluir.