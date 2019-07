Actuar es su pasión

Desde hace años, la actuación se encuentra unida a sus vidas. De una u otra manera, este trabajo lo han mantenido vigente y así piensan continuar hasta su último suspiro.

Cony Múzquiz, Tita Betancourt, Marisa Serna, Norma Huerta y Antonio Calderón, son cinco laguneros que se han transformado en otras personas o bien han preparado a otras a realizar tal actividad.

El Siglo de Torreón reunió a estos talentos locales en un conocido club social. Algunos tenían rato de no verse, por lo que el reencuentro fue muy emotivo. Aprovecharon para saludarse y charlar a detalle recientes aspectos de su sus vidas.

Ellos respondieron a este diario cómo fue que incursionaron en la actuación y cuáles consideran que han sido los trabajos más gratos de sus carreras en cuanto a teatro se refiere.

Si usted conoce a Cony, Tita, Marisa, Norma o Antonio no dude en felicitarlos porque gracias a los personajes que han hecho han tocado las fibras más sensibles de los espectadores.

¿Cómo te iniciaste en la actuación?: "Aunque yo nací aquí en Torreón, viví muchos años en Toluca Estado de México y ahí inicié de niña en cursos que ofrecía el DIF y al no poder continuar con las clases seguí con la declamación y al momento de ingresar a la universidad en ese tiempo ISCYTAC en Torreón en 1990, regresé al teatro en el Teatro Mayrán ahora Teatro Alfonso Garibay con la señora Consuelo González Garza".

¿En qué montajes u otros proyectos has participado?: "Soy actriz, maestra, directora teatral y productora. Durante más de 20 años he trabajado en diferentes instituciones educativas como formadora de niños y jóvenes. He hecho grupos teatrales en empresas al igual que con jóvenes con Síndrome de Down y sordos; con estos últimos formé El Grupo de Teatro de Sordos Miradas y Señas. Mis actuaciones han sido muy diversas desde títeres, pantomima, hasta obras como Pareja abierta de Darío Fó y Franca Ramme y La que hubiera amado tanto de Alejandro Licona entre muchas otras".

¿Cuál consideras que es tu mayor logro actoral?: Creo que en escena una obra que me movió mucho fue Pareja abierta de Darío Fó y Franca Rame dirigida por Rogelio Luévano. Esta pregunta me fue muy difícil contestarla porque de todos mis personajes he aprendido y disfrutado mucho.

Además de actuar, ¿realizas alguna otra actividad?: "Sí. He sido maestra por más de 20 años en diferentes instituciones educativas en muchos niveles y en este momento estoy también haciendo funciones de administradora en una oficina".

¿Cómo te iniciaste en la actuación?: "Mi primer acercamiento al teatro fue gracias a un curso anual que tome en la escuela Nacional de Danza del INBA, fui becada por el gobierno de Coahuila. Sin saber nada de teatro, acudí a dicho curso, impartido por los mejores maestros de Bellas Artes (entre otros, Carlos Ancira, Jorge Ibarguengoitia, Seki Sano). Al siguiente año volví a otro curso y fue entonces que el teatro me atrapó y ya no pude escapar de éste".

¿En qué montajes u otros proyectos has participado?: "Dirigí y actué en Detrás de esa puerta. Actué en Los desarraigados, Acto cultural, Los signos del zodiaco, Los cuervos están de luto y Niñita querida, entre otros montajes.

¿Cuál consideras que es tu mayor logro actoral?: "Actuando en Los cuervos están de luto, dentro del programa nacional de teatro escolar, con una temporada de 100 representaciones".

Además de actuar, ¿realizas alguna otra actividad?: "Me gusta mucho dibujar; me agradan la pintura, las actividades manuales y la lectura".

¿Cómo te iniciaste en la actuación?: "En un proyecto de Sonia Salum que se llama Teatro en los ejidos. Esto ocurrió entre 1990 y 1991".

¿En qué montajes u otros proyectos has participado?: "Cuando fui danzante folklórico participé en 100 años raíces folklóricas de La Laguna. En teatro he figurado en diversos montajes tales como El velorio, Signos del zodiaco, Calígula y Bajo tierra".

¿Cuál consideras que es tu mayor logro actoral?: "Todavía no llega mi mayor reto actoral, sin embargo, hay dos obras que me han dejado muy satisfecho y son Vida, estamos en paz y El Extensionista, dirigidas por Cony Múzquiz y Hugo Dena, respectivamente".

Además de actuar, ¿realizas alguna otra actividad?: "Soy maestro jubilado y tengo un negocio de arrendamiento".

¿Cómo te iniciaste en la actuación?: "A los 32 años, en 1990 entré al taller que dirigía la excelente maestra Consuelo González Garza (QEPD). Rodolfo Haro y ella fueron mis maestros, las clases se impartían en el Teatro Garibay y al finalizar el curso presentaban obras. Fue una época increíble, de mucho aprendizaje y compañerismo y de conocer a grandes personajes del teatro lagunero como el doctor Alfonso Garibay. Trabajar con él fue un privilegio, era una fuente inagotable de conocimiento, experiencia y sobre todo, amor por el teatro amateur".

¿En qué montajes u otros proyectos has participado?: "Apenas son las cuatro de Tomás Urtusástegui, dirigida por Rodolfo Haro; La ratonera de Agatha Christie, dirigida por Federico Sáenz; Los cuervos están de luto de Hugo Argüelles, dirigida por María Del Consuelo González y Rodolfo Haro y Diatriba de amor contra un hombre sentado, de Gabriel García Márquez, dirigida por Cony Múzquiz; entre muchas otras".

¿Cuál consideras que es tu mayor logro actoral?: "Todos mis trabajos tienen un gran valor para mí, pero Diatriba de amor contra un hombre sentado, al ser un monólogo, representó un desafío especial. Estar sola en el escenario, sin el apoyo de tus compañeros, es una gran responsabilidad y por lo tanto, una gran satisfacción personal".

Además de actuar, ¿realizas alguna otra actividad?: "Administro un negocio".

¿Cómo te iniciaste en la actuación?: "En la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, ahí fue donde comencé a trabajar en la actuación".

¿En qué montajes u otros proyectos has participado?: "En más de 30 obras de teatro, anuncios de televisión y radio. Realicé escenas de una película. De igual manera, estuve en la dirección de teatro infantil de una institución.

¿Cuál consideras que es tu mayor logro actoral?: "Creo que haber trabajado en Conmemorantes y Entre suegras te veas".

Además de actuar, ¿realizas alguna otra actividad?: "Doy cursos de teatro".