Se manifiestan por despojo de tierras

Habitantes del ejido Santo Tomás se manifestaron al mediodía de este sábado, ante el despojo que de manera arbitraria se realizó en ocho hectáreas de tierra.

La protesta comenzó con quema de llantas sobre la carretera Torreón - Matamoros, donde el humo alertó a las corporaciones de Protección Civil y seguridad pública, quienes llegaron hasta el lugar a sofocar la llamas y dialogar con los manifestantes, quienes decidieron trasladarse hacia la Presidencia Municipal para continuar con su denuncia.

Jesús Villalobos, posesionario de la cesión de derechos dada por los habitantes de Santo Tomás, señaló que la protesta se debió a que desde hace 45 días se mantiene una disputa legal por el despojo que quiere hacer una constructora de las tierras cedidas a su favor sin ningún tipo de documento legal que avale dicho proceso. "Desde hace 45 días se está viviendo esta disputa en donde de pronto la Policía Investigadora del Estado de este municipio de Matamoros llegó a estas hectáreas que me fueron cedidas y las cuales cerqué, a sacar a mi sobrino que estaba ahí, lo golpearon, él grababa con su celular lo que estaba pasando y de manera violenta le fue arrebatado su teléfono, además de que lo amenazaron", narró.

Expuso que un día de pronto llegó a laborar a ese terreno y se topó con la llegada de la Policía Investigadora, quienes arremetieron contra su sobrino que ya se encontraba en el lugar, y de pronto le comentaron que se requería su presencia en el Ministerio Público porque cuenta con una denuncia penal en su contra.

"Acudí al Ministerio Público ahí me dicen que habría un encaramiento para comprobar cada quien con su documentación la propiedad de esta tierra, pero resulta que de pronto el coordinador de este dependencia menciona que pondrá una medida cautelar para que no entre nadie al lugar ni yo ni los supuestos dueños quienes hasta el momento no sé quienes sean, no me mostraron ninguna denuncia, ni en ese día ni ahora a 45 días que ya han pasado, en los que tampoco me ha llegado un citatorio", apuntó. Lo que se ha visto en el lugar, es el trabajo de una desarrolladora de vivienda amparada por una denuncia penal, quien ahora pretende iniciar trabajos de construcción en el predio. Agregó que cuenta con todos los documentos en regla, la cesión de derechos, las firmas de todos los ejidatarios, las cartas de asamblea, y todos los requerimientos que, dijo, se necesitan para poder realizar dentro de un marco legal la posesión de la tierra.

Finalmente señaló que al no ver solución él junto con habitantes del ejido, han acudido a quien debe ser la instancia que realice las investigaciones de este caso, la Procuraduría Agraria, lugar donde correspondería su denuncia, además de que pide la intervención de AMLO.