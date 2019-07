Fiestas patronales 2019

Se invita a la comunidad a participar en esta celebración de la Capilla de Santa Ana y San Joaquín, que pertenece a la Parroquia de San Judas Tadeo.

Misas de barrio, 8 p.m. Lunes 22, en Cabo San Agustín No. 855. Martes 23, en C. Buenavista No. 786.

Rosario en peregrinación: Miércoles 24, 8 p.m. Inicia en la capilla.

Misa de comunidades: Jueves 25, 8 p.m. Al terminar, Mañanitas a Santa Ana y San Joaquín.

Espacio infantil: Sábado 27 a partir de las 7 p.m. Diversión gratuita: brincolines, juegos, dinámicas y pastel para niños. Concurso de disfraces.

Kermés: Viernes y sábado a partir de las 7 p.m. Antojitos mexicanos, tómbola y lotería.

Convivencia comunitaria: Domingo 28, misa a las 10 a.m. Desayuno (de traje para compartir y convivir).