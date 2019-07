Pide informarse antes de juzgar

Lo que Yalitza Aparicio ha aprendido durante estos meses de estar en las luces mediáticas es que varios comentarios que se hacen sobre ella en redes sociales están desinformados.

"¡Y lo entiendo!", asegura la protagonista de Roma, trabajo que le valió nominación al Oscar en la categoría de Mejor Actriz.

"No nos informamos del todo y lo entiendo, cuando yo era maestra solo leía de pedagogía y nada más, es respetable entonces, pero ojalá vayan cambiando las cosas y en lugar de juzgar y criticar, se informe la gente.

He asimilado y respetado opiniones y me pregunto por qué pasa. Yo sé el trabajo que me ha costado y la gente que no me conoce, quizá no ha visto el cambio", externa.

Yalitza estuvo ayer durante la presentación oficial de la campaña Cero Violencia Contra Mujeres en el marco del Festival Internacional de Cine Guanajuato.

Señala que lo mismo es violencia pegar que "hacer psicológicamente menos a la mujer".

"Si me tocó sufrir violencia, existen lugares en el país donde se cree que por ser mujer no eres capaz de ocupar un puesto o seguir estudiando y que sólo se vino al mundo a tener hijos.

"Tuve la gran dicha de tener papás que no permitieron que hiciera caso a estos comentarios, que por ser mujer no tenía que quedarme necesariamente en casa, lo hice en algún momento (salir de casa) y espero que muchas hagan lo mismo", externa.

Subraya que en los últimos seis meses ha aprovechado las pantallas para dejar el mensaje de que las mujeres deben valorarse.

La nacida en Tlaxiaco, Oaxaca, está ahora nominada a los Kids' Choice Award en la categoría Inspiración Favorita.

La actriz dice que lo principal es que a las nuevas generaciones se les haga caso. "Desconocía que podía transmitir las cosas que deseaba y sentía. Era mi deseo darlo a un grupo pequeño como maestra y si no podían cambiar su manera de pensar, que se preguntaran si estaba correcto", recuerda.