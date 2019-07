Llevan a cabo campaña de esterilización canina

Ante la problemática que resulta la presencia de perros callejeros en las calles de Matamoros, Salud Municipal, realiza una campaña de esterilización acudiendo a las colonias, así como dentro de las instalaciones de la dependencia. Hasta el momento, Leonel Castellanos, director de esta área, indicó que llevan 28 esterilizaciones.

"Estamos conscientes de la importancia de la esterilización como una medida para el control de sobre población y en consecuencia el abandono y maltrato de perros y estamos convencidos que con medidas como esta podemos contribuir a la disminución de estos altos índices", externó.

Explicó que la esterilización de un perro es una operación de rutina en la que se extraen los órganos reproductores del can. En el caso de los machos se realiza la extirpación de los testículos, mientras que en el de las hembras, además de los ovarios, se puede extraer también el útero.

"La esterilización en los perros suele ser una operación sin ninguna complicación, aunque puede resultar un poco más invasiva si los testículos del perro no han bajado. Si los testículos del can no han bajado entre los 6 y los 12 meses de edad, la esterilización se puede practicar mediante una cirugía abdominal, similar al procedimiento utilizado para las hembras", detalló.

Finalmente hizo un llamado a la comunidad para participar en esta campaña que es a beneficio de todos.