Respetan impugnación

Gerardo Lara Pérez, secretario jurídico del Comité Municipal del PRI en Lerdo dijo que respetan el derecho del excandidato de Morena a la alcaldía, Ulises Adame de León de impugnar las elecciones del pasado 2 de junio pero señala que en el fondo de sus argumentaciones "no tiene la razón" pues éstas carecen de fundamento legal.

"En referencia a las manifestaciones del doctor Ulises Adame de León, las cuales se respetan más no estamos de acuerdo porque no nada más es manifestar, argumentar y porqué no, inventar situaciones porque en derecho las tenemos que demostrar. El que afirma está obligado a aprobar", expresó.

Agregó que están totalmente seguros de que el actuar del Tribunal Electoral del Estado de Durango será conforme a derecho por lo que confían que se va a confirmar la decisión de que Homero Martínez Cabrera es el próximo presidente municipal.

Recientemente, Adame de León acusó una violación en la cadena de custodia de los paquetes electorales y manipulación de votos a favor del PRI pues "hay mil 300 votos que eran de Morena y los alteraron".

Entre otras irregularidades, dice que hubo rebase de tope de gastos de campaña, que se encontraron cajas que tenían otros paquetes de seccionales que no correspondían además de que se hallaron boletas votadas a favor de Morena que estaban tiradas "pero en esas casillas no faltaba ni una boleta y encontramos cuando pasamos la luz ultravioleta que había boletas falsas".

Sobre ello, el jurídico del PRI comentó que el rebase de tope de gastos de campaña ya está solventado puesto que el 8 de julio, el área de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral determinó que los gastos que realizó Martínez Cabrera se hicieron en apego a la ley por lo que no hay ninguna violación.

Respecto a la cadena de custodia, señaló que el inconforme no ofrece ninguna probanza en la cual pueda demostrar este hecho.

"Por otro lado, en relación a diversas anomalías que él manifiesta referentes al recuento, alega manoseo, manipulación y posible alteración en las boletas y su prueba es una pericial de una supuesto perito la cual en ningún momento agrega a sus documentales justificando este grado de estudios de perito en grafoscopía.

Pero por otro lado, en el contenido del mismo dice: 'Me constituí en las oficinas del IEPC por solicitud de Fernando Ulises Adame de León', en refencia al recuento del 5 de junio. Pero por otro lado dice que hizo su análisis en base a tres fotos que le enviaron vía whatsApp entonces nos desconcertó en el sentido de que si estuvo presente, ¿porqué hace su diagnóstico en fotos que le enviaron por esta vía?, si estuvo ahí, sería otro el razonamiento", explicó.

Lara Pérez, indicó que solicitaron copias certificadas al Consejo Municipal Electoral de Lerdo sobre el control de entradas y salidas de ese día y les informaron que no hay dato alguno de que la perito estuvo presente.