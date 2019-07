Les llega de sorpresa la quincena extra

De "sorpresa" le llegó al Secretario del Ayuntamiento de Matamoros, Salvador Vega de León, la "compensación" que autorizó el Cabildo en sesión privada, correspondiente a una quincena de su salario, recursos que podría destinar en apoyo a la ciudadanía o bien, en la educación de sus tres, según lo manifestó el propio funcionario.

"Qué tiene que ver mi opinión, pero yo nada más cumplo, dentro de mis funciones no está el opinar…", respondió el secretario al ser cuestionado por los representantes de los medios de comunicación, sobre la aprobación de dicha compensación vacacional "extra", ya que previamente se les había otorgado el 25 por ciento de su salario como prima vacacional.

"Es una aportación que nos dio el Cabildo, en educación, en apoyo a las personas que lo necesitan, es la finalidad y por qué no utilizarlo en lo que haga falta, en las necesidades", dijo.

Y es que además de aprobarse por mayoría dicho beneficio a todos los integrantes del Cabildo, también fueron contemplados el secretario del Ayuntamiento, el contralor y el tesorero municipal.

Al cuestionarlo sobre la dinámica de entrega de dicho recurso a las personas solicitantes, inicialmente dijo: "Que nos busquen, nos pueden buscar en nuestros hogares, bueno eso es lo que se dijo en Cabildo, que la intención era que se apoyara a la ciudadanía, la intención era que también fuera un bono o más bien una aportación que se hiciera por parte del Cabildo a los regidores, y ahí nos contemplaron al contralor al tesorero y a mí, pero fue determinación del cabildo no de la Secretaría", dijo.

-¿Usted lo aplicará para la educación?, se le cuestionó el secretario, ya que dicho renglón fue mera sugerencia por parte de algunos miembros del Cabildo, "Yo tengo tres hijos, también para lo que necesiten, para la educación de mis hijos, ahora sí que es la aportación que me da el Municipio a mi como servidor público, a lo mejor no, todavía no lo sé, no lo he pensado en eso; no lo esperaba", reconoció.

También se le cuestionó el secretario del Ayuntamiento de Matamoros, emanado de la colación de Morena, Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, sobre si esta determinación no es contraria al plan de austeridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió "Pero ¿quién soy yo para decirle al Cabildo qué haga y qué no haga? Lo único que hago es cumplir las determinaciones que se hacen en el Cabildo", dijo el funcionario.