Desconocen ubicación de líderes de la FARC

El canciller colombiano, Carlos Holmes, denunció el viernes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que se desconoce el paradero de varios comandantes de las desaparecidas FARC y criticó al exlíder de esa guerrilla, Jesús Santrich.

Holmes dijo durante una reunión sobre el proceso de paz en su país que varios líderes de la antigua guerrilla están incumpliendo sus compromisos, por lo que deben abrirse "incidentes de verificación de incumplimiento".

A pesar de que el Gobierno colombiano seguirá trabajando para reincorporar a más de 10,500 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a la sociedad, dijo Holmes, el 16 % de sus líderes "no ha aportado verdad, no ha asistido a las audiencias, mostrando poco interés en la reparación a las víctimas, y no se ha comprometido realmente con las garantías de no repetición al desconocerse su paradero en la actualidad".