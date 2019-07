Transparencia, para generar certidumbre

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuentan con prácticas de transparencia insuficientes, las cuales no la utilizan para aumentar el valor de las empresas, ni generar certidumbre a socios o inversionistas, señaló México Evalúa.

En conferencia de prensa, la experta de la asociación, Ana Lilia Moreno, señaló que en el mercado se premian a las empresas cuando son más transparentes, ya que las acciones cobran más valor.

Pemex y CFE, al ser compañías estatales, deberían de rendir cuentas a la sociedad, además de que sus empresas filiales cuenten con esquemas que mejoren su transparencia, argumentó.

De acuerdo con el estudio realizado por México Evalúa, solo en 28 por ciento de los casos analizados en la petrolera y en 22 por ciento de la Comisión se observaron buenas prácticas o excelentes.

Por ejemplo, Pemex no difunde suficiente informacio´n relacionada con estudios de impacto social y de medio ambiente en los lugares y comunidades en donde se realizan proyectos en asociacio´n.

"La informacio´n que se llega a difundir es a nivel global o total de la empresa y no bajo un enfoque individualizado por proyecto o por conjunto de proyectos, como si´ lo hacen diferentes empresas internacionales", señaló.

Mientras la CFE difunde muy poca informacio´n respecto de las poli´ticas y mecanismos relacionados con la responsabilidad empresarial, ya que no daña conocer el alcance y mecanismos de su poli´tica de responsabilidad empresarial, a pesar de que la responsabilidad social y ambiental son parte de los objetivos.

En relacio´n con las actividades no comerciales, recomienda que Pemex publique informacio´n sobre el servicio de salud que ofrece a sus empleados, especialmente sobre sus hospitales.

Adema´s, dijo, la empresa no reconoce dichas actividades como actividades no comerciales y no existe una justificacio´n que respalde la razo´n de ser de ese gasto, lo que puede interpretarse tambie´n como informacio´n incompleta.

Por ejemplo, Ana Lilia Moreno expuso que Pemex aportó 72 millones de pesos al estado de Tabasco este año, pero los recursos no aparecen en los reportes de la empresa.

México Evalúa