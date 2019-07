Salud municipal pide más recursos

La Dirección de Salud no cuenta con el presupuesto que solicitó para cumplir con ciertas necesidades en materia de Salud pública en Torreón.

Para este año la Dirección de Salud solicitó 11 millones de pesos, dijo el director de esta dependencia, Manuel Acuña, quien no obstante dijo que se cuenta con un presupuesto anual para este 2019 de 4 millones 580 mil pesos.

Dijo que en 2017 el presupuesto fue de 2 millones 700 mil pesos y en 2018 fueron 2 millones 56 mil pesos por lo que este año duplicaría la cantidad de recursos destinados para esta dependencia municipal pero aún así no sería ni el 50% de lo que se solicitó.

Entre las necesidades que tiene la Dirección, admitió que se requiere de un vehículo y al menos 8 médicos mas para hacer mas brigadas que beneficien a la población.

Ayer durante la Comisión de Salud hubo regidores de oposición que señalaron que los reportes de acciones realizadas por esta Dirección no corresponden a los gastos incluidos en los reportes oficiales por lo que surgen muchas dudas.

Al respecto, el director dijo que el problema radica en la manera en la que se actualiza la información financiera correspondiente.

"Nosotros tenemos una información y tarda en subir a la plataforma, hay situaciones con los proveedores. No llevan la información a la Tesorería. El problema no es con nosotros. Tenemos incluso ya todo comprometido en lo que respecta a lo programado. Hubo modificaciones en cuanto a las requisiciones, cotizaciones y adquisiciones. Hicimos observaciones para que a su vez no nos las hagan a nosotros porque luego se refleja como que entre paréntesis no hiciéramos lo nuestro", dijo Acuña.

Ayer, la Comisión de Salud Municipal, llevó a cabo su Octava Sesión Ordinaria, donde se expuso con detalle, el avance en el proceso de desincorporación del Hospital Municipal de Torreón. También se indicó que en el trabajo contra las adicciones han realizado pláticas dentro de las campañas para la prevención, captación y seguimiento de adicciones en población susceptible al consumo de sustancias tóxicas. En lo que va del año, se lleva un cumplimiento del 99.83 por ciento, en relación a lo proyectado según se mostró en el informe presentado.

Las acciones para la prevención de embarazos adolescentes, han sido reforzadas, dentro de la campaña en materia de sexualidad y prevención a adolescentes de nivel medio y superior, elevando lo proyectado en un 124.22 por ciento. En este sentido, realizan también exhibiciones de cortometrajes y videos, en materia de prevención de enfermedades de transmisión sexual y uso correcto del preservativo, así como entrega de los mismos a adolescentes, en escuelas de nivel medio superior.

En el tema de consultas y servicios de salud, los números indican un 163 por ciento de alcance. Cabe señalar que en este rubro, se tenían como meta 2 mil 500 consultas; sin embargo, al día de hoy se han efectuado 4 mil 078, más 864 más realizadas en brigadas o en Paseo Colón.

Con respecto a los servicios de enfermería, se cuentan 179. En el trabajo de Vectores, la dirección lleva un alcance de protección de poco más de 36 mil 516 habitantes, en contra del mosquito Aedes Aegypti, mediante el programa Patio Limpio, abatización y el trabajo en 818 manzanas, a través de fumigación y nebulización, así como labores de descacharrización, para la eliminación de criadores de este mosquito.

Respecto a las acciones emprendidas en el área de Salud Animal; se han realizado 265 esterilizaciones en animales de compañía, 5 mil 742 vacunas antirrábicas, 465 consultas de médico veterinario, 654 adopciones de animales en situación de calle y 4 mil 166 desparasitaciones.

El titular de la dirección de Salud Municipal, instó a la población, a sumarse a los trabajos y campañas de limpieza que el Municipio ha emprendido, evitando plagas y acumulamiento de desechos que deriven en alguna enfermedad.