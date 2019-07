Lamenta alcalde agresión de tránsito

Respecto a la agresión que sufrió un ciudadano de parte de un agente de Tránsito en Torreón y que se hizo viral en redes sociales, el alcalde Jorge Zermeño señaló que se trata de un hecho "muy lamentable", pero comentó también que hay ciudadanos que "provocan a los agentes", lo que genera altercados que pueden evitarse.

Zermeño hizo énfasis en el respeto al orden y la legalidad en todo momento, por lo que no permitirán que ningún servidor público agreda a ciudadanos bajo ninguna circunstancia, para lo que se han ordenado ya las revisiones del hecho, y en su caso, sanciones de acuerdo a la gravedad del asunto.

"Nosotros no podemos permitir que ningún servidor público agreda a los ciudadano, a veces hay ciudadanos que se pasan e insultan también y provocan a los agentes de Tránsito, yo quiero pedir cordura, pero desde luego no podemos tolerar que pierda los estribos un servidor público, sea quien sea, vamos a revisar, ya está en Asuntos Internos y tendremos que actuar de la manera en que sea necesario", aseguró.

Zermeño señaló que la autoridad está para actuar y los ciudadanos para acatar las reglas, por lo que llamó a todos los laguneros a que cumplan y que sean "conscientes" de que los elementos de Tránsito solo buscan realizar su labor, esto al margen de que cada persona se encuentre conforme o no.

"A ver, no le hagamos al cuento, no son ángeles, son personas que se capacitaron para ser agentes de Vialidad, yo siempre he hecho un llamado a los policías, a los agentes de Vialidad, a todos los servidores públicos, sean cajeras, sean directores, sea quien sea, tenemos que ser respetuosos con los ciudadanos, tenemos un código de ética que está en todas las oficinas", dijo el alcalde.

Comentó que el ciudadano deberá de denunciar al elemento, si así lo requiere, ante la Fiscalía.

"Se pasan"

El propio alcalde afirmó que no en pocas ocasiones son los conductores quienes provocan con insultos y groserías a los elementos de Tránsito y Vialidad en Torreón.

50 QUEJAS

Se han presentado en Asuntos Internos contra agentes de Vialidad en Torreón este 2019